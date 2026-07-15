Top 10 Actors Of The Week: इस हफ्ते छाए रहे ये टीवी एक्टर्स, नंबर 1 ने सब को पछाड़ा, अनुपमा-तुलसी लिस्ट से बाहर

रोहित चंदेल

सैराब एक्टर रोहित चंदेल पर एक नाबालिग से छेड़छाड़ और उसका पीछा करने का आरोप लगा है। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। एक्टर इस मामले की वजह से खबरों में छाए रहे और इस लिस्ट में नंबर 8 पर बने हुए हैं। फिलहाल एक्टर पर केस चल रहा है।