टीवी की बज लिस्ट में टॉप 10 में इस एक्टर ने मारी बाजी, रुपाली गांगुली, स्मृति ईरानी को लगा झटका

टीवी के इस हफ्ते के एक्टर्स की लिस्ट आ गई है जिन्होंने बज बनाया। दिलचस्प बात यह है कि इस बार की लिस्ट में जिस एक्ट्रेस ने नंबर 1 पर बाजी मारी है, उन्होंने रुपाली गांगुली और स्मृति ईरानी तक को पछाड़ दिया।

Sushmeeta SemwalTue, 14 Oct 2025 10:35 PM
1/11

टीवी एक्टर्स

टीवी एक्टर्स जिन्होंने हाल ही में सबसे ज्यादा बज बनाया है उनकी लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में एक्ट्रेस ने नंबर 1 पर बाजी मारी है।

2/11

समृद्धि शुक्ला&nbsp;

समृद्धि शुक्ला इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। वह शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से सबका दिल जीत रही हैं।

3/11

रोहित पुरोहित

रोहित पुरोहित को भी काफी पसंद किया जाता है और वह दूसरे नंबर पर हैं।

4/11

रुपाली गांगुली

रुपाली गांगुली वहीं इस लिस्ट में पिछड़ गईं और वह तीसरे नंबर पर हैं।

5/11

सुम्बुल तौकीर

सुम्बुल तौकीर आती हैं चौथे नंबर पर। इन दिनों वह शो इत्ती सी खुशी में नजर आ रही हैं।

6/11

अभिषेक बजाज

अभिषेक बजाज जो बिग बॉस 19 में छाए हुए हैं। वह इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं।

7/11

गौरव खन्ना

गौरव खन्ना वहीं इस लिस्ट में छठे नंबर पर हैं। इन दिनों बिग बॉस शो में उनकी पर्सनैलिटी को काफी पसंद किया जा रहा है।

8/11

अशनूर कौर

अशनूर कौर भी बिग बॉस शो से ही छाई हुई हैं और वह सातवें नंबर पर हैं।

9/11

आयशा सिंह

आयशा सिंह इस लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं।

10/11

बसीर अली

बसीर अली भी बिग बॉस 19 की वजह से चर्चा में हैं और वह 10वें नंबर पर हैं।

11/11

स्मृति ईरानी&nbsp;

वहीं स्मृति ईरानी लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया है।

