टीवी की बज लिस्ट में टॉप 10 में इस एक्टर ने मारी बाजी, रुपाली गांगुली, स्मृति ईरानी को लगा झटका

टीवी एक्टर्स जिन्होंने हाल ही में सबसे ज्यादा बज बनाया है उनकी लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में एक्ट्रेस ने नंबर 1 पर बाजी मारी है।
समृद्धि शुक्ला इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। वह शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से सबका दिल जीत रही हैं।
रोहित पुरोहित को भी काफी पसंद किया जाता है और वह दूसरे नंबर पर हैं।
रुपाली गांगुली वहीं इस लिस्ट में पिछड़ गईं और वह तीसरे नंबर पर हैं।
सुम्बुल तौकीर आती हैं चौथे नंबर पर। इन दिनों वह शो इत्ती सी खुशी में नजर आ रही हैं।
अभिषेक बजाज जो बिग बॉस 19 में छाए हुए हैं। वह इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं।
गौरव खन्ना वहीं इस लिस्ट में छठे नंबर पर हैं। इन दिनों बिग बॉस शो में उनकी पर्सनैलिटी को काफी पसंद किया जा रहा है।
अशनूर कौर भी बिग बॉस शो से ही छाई हुई हैं और वह सातवें नंबर पर हैं।
आयशा सिंह इस लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं।
बसीर अली भी बिग बॉस 19 की वजह से चर्चा में हैं और वह 10वें नंबर पर हैं।
वहीं स्मृति ईरानी लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया है।