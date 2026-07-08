Top 10 Of The Week: रूपाली गांगुली आखिर में पहुंचीं, स्मृति भी नहीं कर पाई कमाल, ये बना नंबर 1 एक्टर

पार्थ समथान

इस लिस्ट में नंबर 3 पर पार्थ समथान हैं। उन्हें कलर टीवी के शो सहर होने को है में देखा जा रहा है। उनका किरदार ऑडियंस के बीच हिट है इसलिए वो पिछले कई हफ्तों से इस लिस्ट का हिस्सा बने हुए हैं।