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Top 10 Of The Week: रूपाली गांगुली आखिर में पहुंचीं, स्मृति भी नहीं कर पाई कमाल, ये बना नंबर 1 एक्टर

टीवी के ये 10 एक्टर इस हफ्ते सबसे ज्यादा खबरों में बने रहे। नंबर 1 पर लॉकअप 2 का ये एक्टर छाया हुआ है। अनुपमा और तुलसी को इस हफ्ते सबसे आखिरी की पोजीशन मिली है। ये हैं इस हवते के टॉप 10 ट्रेंडिंग एक्टर्स।

Usha ShrivasJul 08, 2026 08:46 am IST
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टीवी के ये 10 एक्टर्स

टीवी के ये 10 एक्टर्स ने इस हफ्ते छाए रहे। रूपाली गांगुली सबसे पीछे पहुंची। इन एक्टर्स ने किया कमाल।

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हर्षद चोपड़ा

इस हफ्ते सबसे ज्यादा बज बनाने वाले टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा हैं। एक्टर को लॉकअप 2 में देखा जा रहा है। इस हफ्ते वो सबसे ज्यादा खबरों में रहे और इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं।

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शिवांगी जोशी

नंबर 2 पर लॉकअप 2 में हर्षद के साथ नजर आ रही हैं एक्ट्रेस शिवांगी जोशी हैं। दोनों नेटफ्लिक्स के शो की वजह से छाए हुए हैं।

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पार्थ समथान

इस लिस्ट में नंबर 3 पर पार्थ समथान हैं। उन्हें कलर टीवी के शो सहर होने को है में देखा जा रहा है। उनका किरदार ऑडियंस के बीच हिट है इसलिए वो पिछले कई हफ्तों से इस लिस्ट का हिस्सा बने हुए हैं।

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समृद्धि शुक्ला

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए में लीड किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस समृद्धि शुक्ला ऑडियंस की पसंद बनी हुई हैं। अपने ऑनस्क्रीन किरदार के लिए मशहूर हैं और इस हफ्ते नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही हैं।

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सृति झा

सृति झा अपने सीरियल तुम देना साथ मेरा के लिए इस पूरे हफ्ते छाई रहीं। इस हफ्ते वो पांचवे नंबर पर हैं।

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धीरज धूपर

लॉकअप 2 में नजर आ रहे एक्टर धीरज धूपर भी अपने नए शो की वजह से इस लिस्ट में आ गए हैं। इस एक हफ्ते में उनके खूब चर्चे हुए। वो नंबर 6 पर बने हुए हैं।

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भाविका शर्मा

पार्थ समथान के साथ शो सहर होने को है में नजर आ रही हैं। अपने किरदार की वजह से भाविका पसंद की जा रही हैं। इस हफ्ते 7 वें नंबर पर बनी हुई हैं।

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रोहित पुरोहित

ये रिश्ता क्या कहलाता है के लीड एक्टर रोहित पुरोहित भी ऑडियंस की पसंद बन गए हैं। इस हफ्ते नंबर 8 पर बने हुए हैं।

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स्मृति ईरानी

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लिए स्मृति ईरानी लंबे समय से सुर्खियों में है। इस हफ्ते वो नंबर 9 पर बनी हुई हैं।

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रूपाली गांगुली

टीवी सीरियल अनुपमा की लीड एक्ट्रेस अनुपमा इस हफ्ते भी आखिरी नंबर पर बनी हुईं हैं। इस हफ्ते वो नंबर 10 पर बनी हुई हैं।

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