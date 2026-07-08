Top 10 Of The Week: रूपाली गांगुली आखिर में पहुंचीं, स्मृति भी नहीं कर पाई कमाल, ये बना नंबर 1 एक्टर

टीवी के ये 10 एक्टर्स ने इस हफ्ते छाए रहे। रूपाली गांगुली सबसे पीछे पहुंची। इन एक्टर्स ने किया कमाल।
इस हफ्ते सबसे ज्यादा बज बनाने वाले टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा हैं। एक्टर को लॉकअप 2 में देखा जा रहा है। इस हफ्ते वो सबसे ज्यादा खबरों में रहे और इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं।
नंबर 2 पर लॉकअप 2 में हर्षद के साथ नजर आ रही हैं एक्ट्रेस शिवांगी जोशी हैं। दोनों नेटफ्लिक्स के शो की वजह से छाए हुए हैं।
इस लिस्ट में नंबर 3 पर पार्थ समथान हैं। उन्हें कलर टीवी के शो सहर होने को है में देखा जा रहा है। उनका किरदार ऑडियंस के बीच हिट है इसलिए वो पिछले कई हफ्तों से इस लिस्ट का हिस्सा बने हुए हैं।
सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए में लीड किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस समृद्धि शुक्ला ऑडियंस की पसंद बनी हुई हैं। अपने ऑनस्क्रीन किरदार के लिए मशहूर हैं और इस हफ्ते नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही हैं।
सृति झा अपने सीरियल तुम देना साथ मेरा के लिए इस पूरे हफ्ते छाई रहीं। इस हफ्ते वो पांचवे नंबर पर हैं।
लॉकअप 2 में नजर आ रहे एक्टर धीरज धूपर भी अपने नए शो की वजह से इस लिस्ट में आ गए हैं। इस एक हफ्ते में उनके खूब चर्चे हुए। वो नंबर 6 पर बने हुए हैं।
पार्थ समथान के साथ शो सहर होने को है में नजर आ रही हैं। अपने किरदार की वजह से भाविका पसंद की जा रही हैं। इस हफ्ते 7 वें नंबर पर बनी हुई हैं।
ये रिश्ता क्या कहलाता है के लीड एक्टर रोहित पुरोहित भी ऑडियंस की पसंद बन गए हैं। इस हफ्ते नंबर 8 पर बने हुए हैं।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लिए स्मृति ईरानी लंबे समय से सुर्खियों में है। इस हफ्ते वो नंबर 9 पर बनी हुई हैं।
टीवी सीरियल अनुपमा की लीड एक्ट्रेस अनुपमा इस हफ्ते भी आखिरी नंबर पर बनी हुईं हैं। इस हफ्ते वो नंबर 10 पर बनी हुई हैं।