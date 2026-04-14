आ गई टॉप 10 टीवी एक्टर्स की लिस्ट, 'नागिन' या 'अनुपमा', जानिए नंबर वन पर कौन?

टॉप 10 टीवी एक्टर्स की लिस्ट

अगर आपके लिए भी टीवी मनोरंजन की पहली पसंद है, तो टीवी की दुनिया में क्या चल रहा है इससे आप बखूबी वाकिफ रहते होंगे। टीवी स्टार्स अपने शोज के अलावा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस से जुड़े रहते हैं। लेकिन बीते हफ्ते कौन से टीवी स्टार्स टॉप 10 की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर पाए? गॉसिप टीवी ने टॉप 10 स्टार्स की लिस्ट जारी की है। जानिए इसने पहले नंबर पर कौन सा एक्टर है?