दुनिया की टॉप 10 स्पाय फिल्मों की लिस्ट, आखिरी वाली की तो असली जासूसों ने भी की है तारीफ

बीते कुछ सालों में भारत में स्पाय फिल्मों का काफी क्रेज रहा है। 'टाइगर' और 'पठान' जैसी फिल्मों की सीरीज के बाद अब धुरंधर-2 ने जबरदस्त माहौल बना रखा है। धुरंधर-1 और धुरंधर-2 की तारीफ करते हुए लोग इसे हकीकत के करीब बता रहे हैं। लेकिन क्या आपको दुनिया की उन 10 फिल्मों के बारे में पता है जो ना सिर्फ सच्ची घटनाओं पर बनी हैं, बल्कि उन्हें सबसे रियल जासूसी फिल्मों में गिना जाता है? तो चलिए जान लीजिए इन 10 फिल्मों की लिस्ट, जिनमें से 10वीं की तारीफ को खुद असली एक्स जासूसों ने करते हुए इसे हकीकत के सबसे करीब बताया है।
यह फिल्म 1979 के ईरान संकट के दौरान छह अमेरिकियों को बचाने की सच्ची कहानी पर आधारित है। इसमें एक सीआईए एजेंट हॉलीवुड फिल्ममेकर की पहचान में रहते हुए तेहरान में एक खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देता है।
रॉबर्ट डी नीरो के निर्देशन में बनी यह फिल्म भी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। यह मूवी सीआईए के शुरुआती दौर को एक व्यक्ति के नजरिए से दिखाती है। फिल्म की लंबाई थोड़ी ज्यादा है, लेकिन जिस तरह इसे पेश किया गया है, वो इसे बोझिल नहीं लगने देता।
साल 2006 में आई इस जर्मन फिल्म में एक सीक्रेट एजेंट एक लेखक की निगरानी करता है। यह फिल्म जासूसी के इंसानियत और राजनीतिक पहलुओं को इतनी गहराई से दिखाती है कि इसे स्पाय जॉनर की बेस्ट फिल्मों में गिना जाता है।
सीरियाना एक ऐसी पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है जो आज के वक्त के हिसाब से आपको बहुत रिलेटेड लग सकती है। फिल्म में मिडिल ईस्ट के तेल उद्योग के इर्द-गिर्द बुनी गई कई जटिल कहानियों को एक साथ जोड़ा गया है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे जासूसी घटनाएं 21वीं सदी की ग्लोबल पॉलिटिक्स को प्रभावित करती हैं।
यह फिल्म रॉबर्ट हैनसेन की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो सोवियत संघ को खुफिया जानकारी बेचने के आरोप में पकड़े गए थे। फिल्म में एक जूनियर FBI ऑफिसर और उसके जासूस बॉस के बीच चलने वाली साइकोलॉजिकल लड़ाई को बहुत ही सस्पेंस के साथ दिखाया गया है।
यह क्लासिक फिल्म नाजी कब्जे वाले फ्रांस में चल रहे रेजिस्टेंस मूवमेंट और जासूसी की एक डरावनी तस्वीर पेश करती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक जासूस बिट्रेयल और जेल के टॉर्चर्स से बचकर अपने देश के लिए सीक्रेट लड़ाई जारी रखता है।
एक उपन्यास पर आधारित यह फिल्म जासूसी की दुनिया की चमक-दमक को छोड़कर उसके असली और खतरनाक चेहरे को दिखाती है। अगर आपको 'धुरंधर' पसंद आई तो यह भी जरूर जंचेगी। इसमें एक ब्रिटिश एजेंट की कहानी है जो कोल्ड वॉर के दौरान एक ऐसे मिशन पर निकलता है जहा हर मोड़ पर धोखा मिलने का डर होता है।
यह फिल्म एक अमेरिकी वकील की सच्ची कहानी है जिसे एक सोवियत जासूस का बचाव करने और फिर जासूसों की अदला-बदली में मदद करने के लिए चुना जाता है। सच्ची घटनाओं पर आधारित होने के कारण फिल्म का हर हिस्सा बिलकुल रियल लगता है।
यह फिल्म एक शरणार्थी की कहानी है जो अवैध रूप से जर्मनी पहुंचता है और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की जांच में फंस जाता है। यह फिल्म जासूसी की रोजमर्रा की हकीकत को बहुत प्रभावी ढंग से दिखाती है और धीमी रफ्तार के बावजूद गहरा सस्पेंस पैदा करती है।
जासूसी की दुनिया की सबसे रियल मूवी मानी जाने वाली यह कहानी एक रिटायर्ड एजेंट के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के अंदर एक सोवियत जासूस को ढूंढने का काम सौंपा जाता है। इस फिल्म में कोई फालतू एक्शन नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से जासूसी की पेचीदगियों और दिमाग के खेल पर केंद्रित है। कई असली जासूसों ने भी इस फिल्म को जासूसी की हकीकत के सबसे करीब बताया है।