दुनिया की टॉप 10 स्पाय फिल्मों की लिस्ट, आखिरी वाली की तो असली जासूसों ने भी की है तारीफ

सच्ची कहानियों पर बनीं दुनिया की टॉप 10 स्पाय फिल्में

बीते कुछ सालों में भारत में स्पाय फिल्मों का काफी क्रेज रहा है। 'टाइगर' और 'पठान' जैसी फिल्मों की सीरीज के बाद अब धुरंधर-2 ने जबरदस्त माहौल बना रखा है। धुरंधर-1 और धुरंधर-2 की तारीफ करते हुए लोग इसे हकीकत के करीब बता रहे हैं। लेकिन क्या आपको दुनिया की उन 10 फिल्मों के बारे में पता है जो ना सिर्फ सच्ची घटनाओं पर बनी हैं, बल्कि उन्हें सबसे रियल जासूसी फिल्मों में गिना जाता है? तो चलिए जान लीजिए इन 10 फिल्मों की लिस्ट, जिनमें से 10वीं की तारीफ को खुद असली एक्स जासूसों ने करते हुए इसे हकीकत के सबसे करीब बताया है।