इन टॉप 10 फिल्मों के सीक्वल ने जब उड़ाया गर्दा, एक ने तो पहले दिन कमाए थे 274 करोड़

आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं जिनके सीक्वल ने ताबड़तोड़ कमाई की और सब सुपरहिट थी। इस लिस्ट में बॉलीवुड से लेकर साउथ की फिल्में तक शामिल हैं।
अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा का दूसरा पार्ट पुष्पा 2 ब्लॉकबस्टर था। पुष्पा ने जहां 313.80 करोड़ कमाए थे भारत में ग्रॉस। वहीं पुष्पा 2 ने 1234 करोड़ कमाए थे।
बाहुबली की फिल्म बाहुबली 2 ने तो ना सिर्फ भारत बल्कि वर्ल्डवाइड भी धमाका मचा दिया था। बाहुबली 2 ने 1416.9 करोड़ की कमाई की थी।
यश की फिल्म केजीएफ जब रिलीज हुई थी तो वर्ड ऑफ माउथ ने इस मूवी को हिट बना दिया था। वहीं दूसरे पार्ट ने तो फिर धमाकेदार कलेक्शन दिया था। केजीएफ 2 ने 1,000.85 करोड़ कमाए थे।
स्त्री फिल्म जब आई थी तो सबको काफी पसंद आई थी। मूवी की यूनिक स्टोरी सभी को काफी पसंद आई थी। इसके बाद स्त्री 2 आई जिसने 880 करोड़ कमाए थे।
गदर 2 ने तो साल 2023 में सच में गदर मचा दिया था। इस फिल्म में वही गदर की स्टार कास्ट थी सनी देओल, अमीषा पटेल। फिल्म ने भारत में 620.50 करोड़ कमाए थे।
सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म एक था टाइगर का दूसरा पार्ट टाइगर जिंदा है भी ब्लॉकबस्टर था। इस फिल्म ने भारत में 339.16 करोड़ कमाए थे।
यह एक ऐसा सीक्वल था जिसके पहले पार्ट में दूसरा एक्टर था। अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी के दूसरे पार्ट में जॉली एलएलबी 2 है। जॉली एलएलबी 2 ने भारत में 162.50 करोड़ कमाए थे।
रजनीकांत की फिल्म रोबॉय का दूसरा पार्ट था रोबॉट 2.0 जिसमें रजनीकांत के साथ अक्षय कुमार भी थे। फिल्म ने 519 करोड़ की कमाई की थी।
इसके बाद आता है फिल्म दृश्यम का सीक्वल दृश्यम 2 जो सुपरहिट थी। सीक्वल में अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन के अलावा अक्षय खन्ना भी थे। फिल्म ने भारत में 282.81 करोड़ की कमाई की थी।
अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म भूल भलैया का सीक्वल भूल भलैया 2 ब्लॉकबस्टर था जिसमें कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू थे। भूल भुलैया 2 ने भारत में 216.50 करोड़ की कमाई की थी।