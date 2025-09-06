ये हैं प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्में, लिस्ट में साउथ की मूवीज का दबदबा

प्राइम वीडियो पर आज यानी 06 सितंबर को ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में साउथ की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला।
लिस्ट में पहले नंबर पर राजकुमार राव की फिल्म मालिक है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है। यह एक एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर अक्षय कुमार और प्रभास की तेलुगु भाषा की पौराणिक भक्ति पर आधारित फिल्म कन्नप्पा है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.3 है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म बैलेरीना है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर तमिल भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म थलाइवन थलाइवी है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म आइस रोड: वेंजेंस है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.8 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर तमिल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बन बटर जैम है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर तेलुगु एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म द 100 है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर तमिल भाषा की फिल्म लव मैरिज है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म 3BHK है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर तेलुगु-भाषा की एतिहासिक एक्शन एडवेंचर फिल्म हरि हर वीरा मल्लू है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है।