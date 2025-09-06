Top 10 Movies Trending Prime Video 06 September south movies takes over the list number 1 rajkummar rao maalik ये हैं प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्में, लिस्ट में साउथ की मूवीज का दबदबा
ये हैं प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्में, लिस्ट में साउथ की मूवीज का दबदबा

प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर राजकुमार राव की फिल्म मालिक है। लिस्ट में साउथ की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला है। 

Harshita PandeySat, 6 Sep 2025 06:38 PM
1/11

ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों के नाम

प्राइम वीडियो पर आज यानी 06 सितंबर को ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में साउथ की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला।

2/11

मालिक

लिस्ट में पहले नंबर पर राजकुमार राव की फिल्म मालिक है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है। यह एक एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म है।

3/11

कन्नप्पा

लिस्ट में दूसरे नंबर पर अक्षय कुमार और प्रभास की तेलुगु भाषा की पौराणिक भक्ति पर आधारित फिल्म कन्नप्पा है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.3 है।

4/11

बैलेरीना

लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म बैलेरीना है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है।

5/11

थलाइवन थलाइवी

लिस्ट में चौथे नंबर पर तमिल भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म थलाइवन थलाइवी है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है।

6/11

आइस रोड: वेंजेंस

लिस्ट में 5वें नंबर पर अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म आइस रोड: वेंजेंस है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.8 है।

7/11

बन बटर जैम

लिस्ट में छठे नंबर पर तमिल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बन बटर जैम है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7 है।

8/11

द 100

लिस्ट में 7वें नंबर पर तेलुगु एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म द 100 है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है।

9/11

लव मैरिज

लिस्ट में 8वें नंबर पर तमिल भाषा की फिल्म लव मैरिज है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है।

10/11

3BHK

लिस्ट में 9वें नंबर पर तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म 3BHK है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।

11/11

हरि हर वीरा मल्लू

लिस्ट में 10वें नंबर पर तेलुगु-भाषा की एतिहासिक एक्शन एडवेंचर फिल्म हरि हर वीरा मल्लू है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है।

