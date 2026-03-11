टॉप 10 भारतीय फिल्में जिन्हें नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखा गया, एनिमल को पछाड़ यह साउथ इंडियन मूवी नंबर 1

नेटफ्लिक्स पर हर भाषा की फिल्में और सीरीज अवेलेबल हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्मों के बारे में।
एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर जिसमें जूनियर एनटीआर, राम चरण लीड रोल में थे। इस फिल्म के 45.05 मिलियन व्यूज हैं।
शाहरुख खान की जवान फिल्म के 33.7 मिलियन व्यूज हैं। शाहरुख के साथ इसमें नयंतारा, सान्या मल्होत्रा, संजय दत्त, विजय सेतुपति अहम किरदार में थे।
रणबीर कपूर की एनिमल फिल्म इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। इस फिल्म के 31.4 मिलियन व्यूज हैं।
आलिया भट्ट की फिल्म गंगुबाई काठियावाड़ी इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। इस फिल्म के 31.14 मिलियन व्यूज हैं।
आमिर खान द्वारा प्रोड्यूस हुई फिल्म लापता लेडीज जिसमें नितांशी गोयल, प्रतीभा रांता और स्पर्श श्रिवास्तव लीड रोल में थे, यह मूवी पांचवें नंबर पर है। इस फिल्म के 31.1 मिलियन व्यूज हैं।
दुलकर सलमान की फिल्म लकी भास्कर के नेटफ्लिक्स में 29.5 मिलियन व्यूज हैं।
करीना कपूर खान, कृति सेनन और तब्बू की फिल्म क्रू के 28.8 मिलियन व्यूज हैं।
विजय सेतुपति की फिल्म महाराजा के नेटफ्लिक्स में 28.1 मिलियन व्यूज हैं।
फाइटर के 27.8 मिलियन व्यूज हैं जिसमें ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर लीड रोल में हैं।
शैतान फिल्म के 25.2 मिलियन व्यूज हैं जिसमें अजय देवगन, आर माधवन लीड रोल में थे।
वहीं कुछ समय पहले नेटफ्लिक्स पर आई धुरंधर के 23 मिलियन व्यूज हैं जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में हैं।