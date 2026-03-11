टॉप 10 भारतीय फिल्में जिन्हें नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखा गया, एनिमल को पछाड़ यह साउथ इंडियन मूवी नंबर 1

लापता लेडीज

आमिर खान द्वारा प्रोड्यूस हुई फिल्म लापता लेडीज जिसमें नितांशी गोयल, प्रतीभा रांता और स्पर्श श्रिवास्तव लीड रोल में थे, यह मूवी पांचवें नंबर पर है। इस फिल्म के 31.1 मिलियन व्यूज हैं।