Top 10 List: वर्ल्ड कप की आंधी में भी डटे रहे ये 3 शोज, अनुपमा और नागिन को लगा जोर का झटका!

पिछले हफ्ते इन 10 का रहा ओटीटी पर जलवा

ऑरमैक्स मीडिया ने पिछले हफ्ते (2 से 8 मार्च तक) सबसे ज्यादा देखे गए कॉन्टेंट की लिस्ट जारी कर दी है। इस हफ्ते भी ICC T20 वर्ल्ड की वजह से पूरा गणित उलटा-पुलटा नजर आया। टॉप 10 की लिस्ट में 'नागिन-7', 'TMKOC' और 'अनुपमा' जैसे शोज को तो जगह मिली ही, लेकिन साथ ही साथ 'द 50' जैसा रियलिटी शो और जियोहॉटस्टार पर रिलीज हुई फिल्म 'राजा साहब' ने भी अपना दबदबा बनाए रखा। तो चलिए जानते हैं कौन से शोज को लिस्ट में कौन सी पोजिशन मिली है।