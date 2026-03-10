Top 10 List: वर्ल्ड कप की आंधी में भी डटे रहे ये 3 शोज, अनुपमा और नागिन को लगा जोर का झटका!

ऑरमैक्स मीडिया ने पिछले हफ्ते (2 से 8 मार्च तक) सबसे ज्यादा देखे गए कॉन्टेंट की लिस्ट जारी कर दी है। इस हफ्ते भी ICC T20 वर्ल्ड की वजह से पूरा गणित उलटा-पुलटा नजर आया। टॉप 10 की लिस्ट में 'नागिन-7', 'TMKOC' और 'अनुपमा' जैसे शोज को तो जगह मिली ही, लेकिन साथ ही साथ 'द 50' जैसा रियलिटी शो और जियोहॉटस्टार पर रिलीज हुई फिल्म 'राजा साहब' ने भी अपना दबदबा बनाए रखा। तो चलिए जानते हैं कौन से शोज को लिस्ट में कौन सी पोजिशन मिली है।
वर्ल्ड कप का खुमार दर्शकों के सिर चढ़कर बोला। जियो हॉटस्टार पर प्रसारित हुए इस टूर्नामेंट ने व्यूअरशिप के मामले में इसे नंबर 1 की पोजिशन हासिल दिला दी। क्रिकेट के आगे बाकी सभी एंटरटेनमेंट फीके नजर आए।
रियलिटी टीवी शो 'द 50' का यह पहला सीजन था, लेकिन जिस तरह यह शो टॉप 10 में दूसरे नंबर पर आ गया है, यह इस बात को बताता है कि इसके अगले सीजन और भी दमदार रहने वाले हैं।
एकता कपूर का सुपरनेचुरल ड्रामा 'नागिन 7' इस बार भी टॉप 3 में जगह बनाने में कामयाब रहा। जियो हॉटस्टार पर इसके नए ट्विस्ट और टर्न्स ने दर्शकों को बांधे रखा है।
यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही बुरी तरह पिटी हो, लेकिन जियो हॉटस्टार पर 'द राजा साहब' को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। प्रभास और संजय दत्त जैसे सितारों से सजी इस फिल्म ने लिस्ट में चौथी पोजिशन पाई है।
सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा 'TMKOC' लिस्ट में पांचवें नंबर पर है। यूट्यूब और टीवी दोनों प्लेटफॉर्म पर इस शो को आज भी लोग उतना ही प्यार दे रहे हैं कि यह जमकर टीआरपी बटोर रहा है।
'अनुपमा' की जिंदगी में आए नए बदलाव और गोवा ट्रैक ने इसे लिस्ट में छठवें नंबर पर बनाए रखा है। यह पोजिशन इस बात का सबूत है कि अनुपमा का नया सफर दर्शकों के बीच पसंद किया जा रहा है।
अमेजन MX प्लेयर के शो 'साइको सैय्या' ने भी टॉप 10 में अपनी जगह पक्की कर ली है। सस्पेंस और ड्रामा से लबरेज यह शो लिस्ट में 7वें नंबर पर है।
अमेजन प्राइम वीडियो की फिल्म 'सूबेदार' 8वें पायदान पर काबिज है। अपनी दमदार कहानी और शानदार परफॉर्मेंस की वजह से यह फिल्म दर्शकों की वॉच-लिस्ट में अपनी जगह बनाने में सफल रही है।
जियो हॉटस्टार पर 'लाफ्टर शेफ्स' का तीसरा सीजन भी लोगों को हंसाने-गुदगुदाने में कामयाब रहा है। कुकिंग और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन लेकर आने वाले इस शो ने 9वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है।
यूट्यूब और दंगल टीवी पर 'पति ब्रह्मचारी' का दबदबा देखने को मिला। लिस्ट में दसवें नंबर पर मौजूद इस शो को आम जनता काफी पसंद कर रही है। इसकी सीधी-सादी कहानी दर्शकों से जुड़ रही है।