प्रॉफिट कमाने वाली टॉप 10 फिल्मों में दूर-दूर तक नहीं धुरंधर, इन छोटे पटाखों ने किया बड़ा धमाका

कम बजट की फिल्मों की तगड़ी कमाई

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर को कमाई के मामले में गेम चेंजर की श्रेणी में रखा जा रहा है। फिल्म ने ग्लोबल और डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की है। हालांकि इनवेस्टमेंट की तुलना में रिटर्न के मामले में फिल्म अभी टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं आई है। वजह है इसका बड़े बजट का होना। धुरंधर का बजट 250 से 280 करोड़ रुपये के आसपास है। इससे बहुत कम बजट में बनी कई फिल्मों ने बंपर ROI कमाया है। इस लिस्ट में आदित्य धर की एक फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक भी शामिल है। यहां आप सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल भारतीय मूवीज के नाम की लिस्ट देख सकते हैं।