ये हैं टॉप 10 ज्यादा IMDB वाली बॉलीवुड फिल्में, इस मूवी ने मारी बाजी, जानें धुरंधर किस नंबर पर

जब भी हम फिल्में देखने का प्लान बनाते हैं तो उसकी आइएमडीबी रेटिंग जरूर चेक करते हैं। अब हम आपको उन टॉप 10 बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताएंगे जिनकी आईएमडीबी रेटिंग सबसे ज्यादा है। जानें इस लिस्ट में आपकी फेवरेट फिल्म किस नंबर पर हैं।
पहले नंबर पर हैं 12वीं फेल। इस फिल्म में विक्रांत मैसी लीड रोल में थे। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।
दूसरे नंबर पर है फिल्म धुरंधर जिसने कई फिल्मों को पछाड़ दिया है।
तीसरे नंबर पर है फिल्म गोलमाल जो 1979 में रिलीज हुई थी। इसकी रेटिंग 8.5 है।
इसके बाद आती है आर माधवन की फिल्म रॉकेट्री जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।
शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी फिर आती है 5वें नंबर पर जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है।
इसके बाद आती है अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 जिसकी रेटिंग 8.4 है।
आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स की भी 8.4 रेटिंग है।
तारे जमीन पर फिल्म फिर आती है 8वें नंबर पर। इसकी रेटिंग 8.3 है।
इसके बाद फिर आमिर की फिल्म दंगल भी आती है जिसकी 8.3 रेटिंग है।
वहीं फिल्म लापता लेडीज फिर आती है 10वें नंबर पर और इसकी भी 8.3 रेटिंग है।