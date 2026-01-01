Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनये हैं टॉप 10 ज्यादा IMDB वाली बॉलीवुड फिल्में, इस मूवी ने मारी बाजी, जानें धुरंधर किस नंबर पर

ये हैं टॉप 10 ज्यादा IMDB वाली बॉलीवुड फिल्में, इस मूवी ने मारी बाजी, जानें धुरंधर किस नंबर पर

आईएमडीबी की 10 सबसे ज्यादा रेटिंग वाली आईएमडीबी वाली फिल्मों के बारे में बताते हैं। इस लिस्ट में जानें किस मूवी ने नंबर 1 पर बाजी मारी है।

Sushmeeta SemwalJan 01, 2026 02:58 pm IST
1/11

बॉलीवुड फिल्में

जब भी हम फिल्में देखने का प्लान बनाते हैं तो उसकी आइएमडीबी रेटिंग जरूर चेक करते हैं। अब हम आपको उन टॉप 10 बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताएंगे जिनकी आईएमडीबी रेटिंग सबसे ज्यादा है। जानें इस लिस्ट में आपकी फेवरेट फिल्म किस नंबर पर हैं।

2/11

12वीं फेल

पहले नंबर पर हैं 12वीं फेल। इस फिल्म में विक्रांत मैसी लीड रोल में थे। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।

3/11

धुरंधर

दूसरे नंबर पर है फिल्म धुरंधर जिसने कई फिल्मों को पछाड़ दिया है।

4/11

गोलमाल

तीसरे नंबर पर है फिल्म गोलमाल जो 1979 में रिलीज हुई थी। इसकी रेटिंग 8.5 है।

5/11

रॉकेट्री

इसके बाद आती है आर माधवन की फिल्म रॉकेट्री जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।

6/11

जर्सी

शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी फिर आती है 5वें नंबर पर जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है।

7/11

दृश्यम 2

इसके बाद आती है अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 जिसकी रेटिंग 8.4 है।

8/11

3 इडियट्स

आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स की भी 8.4 रेटिंग है।

9/11

तारे जमीन पर

तारे जमीन पर फिल्म फिर आती है 8वें नंबर पर। इसकी रेटिंग 8.3 है।

10/11

दंगल

इसके बाद फिर आमिर की फिल्म दंगल भी आती है जिसकी 8.3 रेटिंग है।

11/11

लापता लेडीज

वहीं फिल्म लापता लेडीज फिर आती है 10वें नंबर पर और इसकी भी 8.3 रेटिंग है।

Dhurandhar 12th fail