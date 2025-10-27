TRP Report : ये रिश्ता क्या कहलाता नीचे गिरा, अनुपमा और क्योंकि सास भी…का जानें क्या हाल

इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट आ गई है। इस हफ्ते कई शोज की रेटिंग में बदलाव आए हैं। तीसने नंबर पर जो शो है उसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे।
रुपाली गांगुली का शो अनुपमा हमेशा की तरह नंबर 1 पर है। इस शो की 2.3 रेटिंग है।
दूसरे नंबर पर है स्मृति ईरानी का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 जो 2.2 रेटिंग के साथ
उड़ने की आशा तीसरे नंबर पर है 2.1 रेटिंग के साथ। इस बार यह शो एक नंबर ऊपर आया है।
वहीं चौथे नंबर पर है स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025 जिसकी रेटिंग 2 है।
ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी इस बार गिरी है। 1.9 रेटिंग के साथ यह शो 5वें नंबर पर है।
शरद केलकर और निहारिका शो तुम से तुम तक छठे नंबर पर है। इस शो की टीआरपी 1.6 है।
सातवें नंबर पर आता है शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस शो की रेटिंग 1.6 है।
8वें नंबर पर आता है शो वसुधा। इसकी टीआरपी रेटिंग 1.5 है।
दीपिका सिंह का शो मंगल लक्ष्मी 9वें नंबर पर है। इस शो की रेटिंग 1.5 है।
10वें नंबर पर आता है शो गंगा माई की बेटियां जिसकी 1.5 रेटिंग है। बिग बॉस 19 और पति-पत्नी और पंगा टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हैं।