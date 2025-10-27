Hindustan Hindi News
TRP Report : ये रिश्ता क्या कहलाता नीचे गिरा, अनुपमा और क्योंकि सास भी…का जानें क्या हाल

टीवी शोज की टीआरपी रेटिंग की लिस्ट आ गई है। इस हफ्ते लिस्ट में काफी बदलाव आए हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कई नंबर नीचे गिरा है।

Sushmeeta SemwalMon, 27 Oct 2025 05:14 PM
टीवी शोज टीआरपी

इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट आ गई है। इस हफ्ते कई शोज की रेटिंग में बदलाव आए हैं। तीसने नंबर पर जो शो है उसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे।

अनुपमा&nbsp;

रुपाली गांगुली का शो अनुपमा हमेशा की तरह नंबर 1 पर है। इस शो की 2.3 रेटिंग है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

दूसरे नंबर पर है स्मृति ईरानी का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 जो 2.2 रेटिंग के साथ

उड़ने की आशा&nbsp;

उड़ने की आशा तीसरे नंबर पर है 2.1 रेटिंग के साथ। इस बार यह शो एक नंबर ऊपर आया है।

स्टार परिवार अवॉर्ड्स&nbsp;

वहीं चौथे नंबर पर है स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025 जिसकी रेटिंग 2 है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी इस बार गिरी है। 1.9 रेटिंग के साथ यह शो 5वें नंबर पर है।

तुम से तुम तक

शरद केलकर और निहारिका शो तुम से तुम तक छठे नंबर पर है। इस शो की टीआरपी 1.6 है।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा

सातवें नंबर पर आता है शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस शो की रेटिंग 1.6 है।

वसुधा

8वें नंबर पर आता है शो वसुधा। इसकी टीआरपी रेटिंग 1.5 है।

मंगल लक्ष्मी&nbsp;

दीपिका सिंह का शो मंगल लक्ष्मी 9वें नंबर पर है। इस शो की रेटिंग 1.5 है।

गंगा माई की बेटियां

10वें नंबर पर आता है शो गंगा माई की बेटियां जिसकी 1.5 रेटिंग है। बिग बॉस 19 और पति-पत्नी और पंगा टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हैं।

