TV Show Buzz List: इस साल के 15वें हफ्ते खबरों में रहे कौन से हिंदी टीवी शोज? यहां देखें टॉप 10 लिस्ट

सहर होने को है

कलर्स का यह शो इस लिस्ट में टॉपर है। सारे टीवी शोज में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चे इसी शो के रहे। इसको 5.58 परसेंट शेयर मिला है। यह टीवी शो दिसंबर 2025 में शुरू हुआ था। धीरे-धीरे इसकी पॉप्युलैरिटी बढ़ रही है। हालांकि टॉप 10 टीआरपी लिस्ट में इस शो की एंट्री नहीं हुई है।