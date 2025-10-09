Top 10 Hindi TV Serials TRP report 9 October shocker taarak mehta ka ooltah chashmah vasudha full list here TRP Report: इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स, लिस्ट में इस स्टार प्लस के सीरियल ने की वापसी
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोमनोरंजनTRP Report: इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स, लिस्ट में इस स्टार प्लस के सीरियल ने की वापसी

TRP Report: इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स, लिस्ट में इस स्टार प्लस के सीरियल ने की वापसी

हर हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट जारी हो गई है। इस हफ्ते टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 पर स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा है। वहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 नंबर दो पर है।

Harshita PandeyThu, 9 Oct 2025 01:35 PM
1/11

टॉप 10 की लिस्ट

हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज यानी 09 अक्टूबर को टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी है। आइए जानते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 सीरियल्स की लिस्ट।

2/11

अनुपमा

हर हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा नंबर 1 पर है। शो की टीआरपी 2.1 रिकॉर्ड की गई है।

3/11

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्टार प्लस का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 है। पिछले हफ्ते भी शो नंबर दो पर था। इस हफ्ते शो की टीआरपी 2 रिकॉर्ड की गई है।

4/11

उड़ने की आशा-सपनों का सफर

लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्टार प्लस का शो उड़ने की आशा-सपनों का सफर है। शो की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है। यह शो पिछले हफ्ते तीसरे नंबर पर था।

5/11

ये रिश्ता क्या कहलाता है

लिस्ट में चौथे नंबर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते भी ये शो नंबर चार पर था।

6/11

तुम से तुम तक

लिस्ट में 5वें नंबर पर शो तुम से तुम तक है। शो की टीआरपी 1.7 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते भी ये शो नंबर पांच पर था।

7/11

उड़ने की आशा

लिस्ट में छठे नंबर पर उड़ने की आशा है। शो की टीआरपी 1.6 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते भी ये शो नंबर छह पर था।

8/11

तारक मेहता का उल्टा चश्मा

लिस्ट में 7वें नंबर पर सब टीवी का शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। शो की टीआरपी 1.6 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 8 पर था।

9/11

वसुधा

लिस्ट में 8वें नंबर पर शो वसुधा है। शो की टीआरपी 1.5 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 9 पर था।

10/11

गंगा मां की बेटियां

लिस्ट में 9वें नंबर पर शो गंगा मां की बेटियां है। शो की टीआरपी 1.4 रिकॉर्ड की गई है। ये शो पिछले हफ्ते नंबर 7 पर था।

11/11

आरती अंजलि अवस्थी

लिस्ट में 10वें नंबर पर शो आरती अंजलि अवस्थी है। शो की टीआरपी 1.3 रिकॉर्ड की गई है। यह शो पिछले हफ्ते टॉप 10 की लिस्ट में नहीं था।

Tv Serial