TRP Report: इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स, लिस्ट में इस स्टार प्लस के सीरियल ने की वापसी

हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज यानी 09 अक्टूबर को टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी है। आइए जानते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 सीरियल्स की लिस्ट।
हर हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा नंबर 1 पर है। शो की टीआरपी 2.1 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्टार प्लस का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 है। पिछले हफ्ते भी शो नंबर दो पर था। इस हफ्ते शो की टीआरपी 2 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्टार प्लस का शो उड़ने की आशा-सपनों का सफर है। शो की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है। यह शो पिछले हफ्ते तीसरे नंबर पर था।
लिस्ट में चौथे नंबर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते भी ये शो नंबर चार पर था।
लिस्ट में 5वें नंबर पर शो तुम से तुम तक है। शो की टीआरपी 1.7 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते भी ये शो नंबर पांच पर था।
लिस्ट में छठे नंबर पर उड़ने की आशा है। शो की टीआरपी 1.6 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते भी ये शो नंबर छह पर था।
लिस्ट में 7वें नंबर पर सब टीवी का शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। शो की टीआरपी 1.6 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 8 पर था।
लिस्ट में 8वें नंबर पर शो वसुधा है। शो की टीआरपी 1.5 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 9 पर था।
लिस्ट में 9वें नंबर पर शो गंगा मां की बेटियां है। शो की टीआरपी 1.4 रिकॉर्ड की गई है। ये शो पिछले हफ्ते नंबर 7 पर था।
लिस्ट में 10वें नंबर पर शो आरती अंजलि अवस्थी है। शो की टीआरपी 1.3 रिकॉर्ड की गई है। यह शो पिछले हफ्ते टॉप 10 की लिस्ट में नहीं था।