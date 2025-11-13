TRP Report: तारक मेहता की टीआरपी में उछाल, टॉप 10 की लिस्ट में बिग बॉस 19

हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज यानी 13 नवंबर को टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी है। आइए जानते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 सीरियल्स की लिस्ट।
पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी नंबर 10 पर सलमान खान का शो बिग बॉस 19 है। बिग बॉस 19 अब अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है। शो की इस हफ्ते की टीआरपी 1.4 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में इस हफ्ते नंबर 9 पर शो गंगा मां की बेटियां हैं। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 8 पर था। शो की टीआरपी 1.6 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर शो वसुधा है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 9 पर था। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.6 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर शो उड़ने की आशा है। ये शो पिछले हफ्ते नंबर 6 पर था। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.6 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में छठे नंबर पर स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 5 पर था। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.7 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में 5वें नंबर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। पिछले हफ्ते शो नंबर 7 पर था। शो की टीआरपी इस हफ्ते 1.7 दर्ज की गई है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर शो तुम से तुम तक है। ये शो पिछले हफ्ते भी नंबर चार पर था। शो की टीआरपी इस हफ्ते 1.8 है।
लिस्ट में पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी नंबर तीन पर उड़ने की आशा-सपनों का सफर है। शो की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर शो क्योंकि सास भी बहू थी 2 है। पिछले हफ्ते भी ये शो नंबर दो पर था। इस हफ्ते शो की टीआरपी 2 है।
लिस्ट में हर हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी नंबर 1 पर अनुपमा है। शो की इस हफ्ते की टीआरपी 2.1 रिकॉर्ड की गई है।