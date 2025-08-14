क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को पछाड़ फिर नंबर 1 हुआ अनुपमा, ये हैं इस हफ्ते के टॉप 10 सीरियल

हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज यानी 14 अगस्त को टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी है। आइए जानते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट में किसने-किसने बनाई जगह।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को पछाड़ कर अनुपमा इस हफ्ते फिर से नंबर 1 हो गया है। इस हफ्ते अनुपमा की टीआरपी 2.3 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो की टीआरपी 2.1 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये रिश्ता क्या कहलाता है तीसरे नंबर पर था।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। शो की टीआरपी 2.1 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते तारक मेहता का उल्टा चश्मा नंबर 5 पर था।
लिस्ट में चौथे नंबर पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 है। शो की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई। पिछले हफ्ते क्योंकि सास भी कभी बहू थी नंबर 1 पर था।
लिस्ट में 5वें नंबर पर उड़ने की आशा है। शो की टीआरपी 1.7 है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर छह पर था।
लिस्ट मेम छठे नंबर पर शो तुम से तुम तक है। शो की टीआरपी 1.7 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर सात पर था।
लिस्ट में 7वें नंबर पर मंगल लक्ष्मी है और 8वें नंबर पर मंगल लक्ष्मी-लक्ष्मी का सफर है। दोनों शोज की टीआरपी 1.6 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की है। शो की टीआरपी 1.4 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो टॉप 10 की लिस्ट में नहीं था।
लिस्ट में 10वें नंबर पर स्टार प्लस शो आरती अंजली अवस्थी है। शो की टीआरपी 1.4 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो भी टॉप 10 की लिस्ट में नहीं था।