टॉप 10 हिंदी सीरियल्स में इस शो ने बनाई जगह, इस हफ्ते 'ये रिश्ता...' को लगा झटका

हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज यानी 21 अगस्त को टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी है। आइए जानते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट में किसने-किसने बनाई जगह।
पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी नंबर 1 पर स्टार प्लस का शो अनुपमा है। शो की इस हफ्ते टीआरपी 2.2 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। इस हफ्ते शो की टीआरपी 2 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो तीसरे नंबर पर था।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये रिश्ता क्या कहलाता है नंबर दो पर था।
लिस्ट में चौथे नंबर पर स्टार प्लस का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 है। शो की टीआरपी 1.8 है। पिछले हफ्ते भी ये शो नंबर चार पर था।
पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी उड़ने की आशा नंबर 5 पर है। शो की टीआरपी 1.7 है।
पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी तुम से तुम तक नंबर 6 पर है। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.6 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर मंगल लक्ष्मी- लक्ष्मी का सफर है। शो की टीआरपी 1.4 है। 8वें नंबर पर मंगल लक्ष्मी है। शो की टीआरपी 1.4 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर आरती अंजलि अवस्थी है। शो की टीआरपी 1.3 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो 10वें नंबर पर था।
लिस्ट में 10वें नंबर पर शिव शक्ति तप त्याग तांडव है। शो की टीआरपी 1.2 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर था।