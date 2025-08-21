Top 10 Hindi TV Serials This week 21 August TRP Report Anupamaa Taarak Mehta Kyunki Saas bhi kabhi bahu thi 2 full list टॉप 10 हिंदी सीरियल्स में इस शो ने बनाई जगह, इस हफ्ते 'ये रिश्ता...' को लगा झटका
हर हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट जारी हो गई है। इस हफ्ते ये रिश्ता क्या कहलाता है को झटका लगा है। शो की टीआरपी में गिरावट देखने को मिली है।

Harshita PandeyThu, 21 Aug 2025 02:43 PM
1/10

टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट

हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज यानी 21 अगस्त को टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी है। आइए जानते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट में किसने-किसने बनाई जगह।

2/10

अनुपमा

पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी नंबर 1 पर स्टार प्लस का शो अनुपमा है। शो की इस हफ्ते टीआरपी 2.2 रिकॉर्ड की गई है।

3/10

तारक मेहता का उल्टा चश्मा

लिस्ट में दूसरे नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। इस हफ्ते शो की टीआरपी 2 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो तीसरे नंबर पर था।

4/10

ये रिश्ता क्या कहलाता है

लिस्ट में तीसरे नंबर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये रिश्ता क्या कहलाता है नंबर दो पर था।

5/10

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

लिस्ट में चौथे नंबर पर स्टार प्लस का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 है। शो की टीआरपी 1.8 है। पिछले हफ्ते भी ये शो नंबर चार पर था।

6/10

उड़ने की आशा

पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी उड़ने की आशा नंबर 5 पर है। शो की टीआरपी 1.7 है।

7/10

तुम से तुम तक

पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी तुम से तुम तक नंबर 6 पर है। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.6 रिकॉर्ड की गई है।

8/10

मंगल लक्ष्मी- लक्ष्मी का सफर और मंगल लक्ष्मी

लिस्ट में 7वें नंबर पर मंगल लक्ष्मी- लक्ष्मी का सफर है। शो की टीआरपी 1.4 है। 8वें नंबर पर मंगल लक्ष्मी है। शो की टीआरपी 1.4 है।

9/10

आरती अंजलि अवस्थी

लिस्ट में 9वें नंबर पर आरती अंजलि अवस्थी है। शो की टीआरपी 1.3 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो 10वें नंबर पर था।

10/10

शिव शक्ति तप त्याग तांडव

लिस्ट में 10वें नंबर पर शिव शक्ति तप त्याग तांडव है। शो की टीआरपी 1.2 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर था।

