TV TRP Week 9: टीआरपी लिस्ट में बड़ा उठापटक, अपनी जगह पर आई 'अनुपमा', इस शो का हुआ बुरा हाल

टीआरपी लिस्ट में हुआ बड़ा बदलाव

TV TRP Week 9, 2026: टीवी लवर्स हमेशा ही टीआरपी रिपोर्ट को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं। हमेशा ही तरह इस बार भी फैंस को टीआरपी का बेसब्री से इंतजार था। ऐसा हो भी क्यों न फैंस जानना चाहते हैं कि उनका फेवरेट शो किस नंबर पर है। ऐसे में बार्क इंडिया ने साल 2026 के 9वें सप्ताह की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है। इस हफ्ते की लिस्ट में काफी उथल-पुथल देखने को मिला रहा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की टीआरपी लिस्ट पर-