TV TRP Week 4: टीआरपी में हुआ बड़ा खेला, 'अनुपमा' का घमंड तोड़ नंबर 1 पर पहुंचा ये शो, पूरी लिस्ट देख घूम जाएगा दिमाग

वसुधा

जी टीवी के 'वसुधा' एक चुलबुली और साधारण गांव की लड़की की लाइफ पर बनी है, जिसे एक रईस बिजनेस मैन से प्यार हो जाता है। वह अपने व्यवहार और अच्छाई से सभी का दिल जीत लेती है और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती है। ये शो टीआरपी में बेहतरीन परफॉर्म करते हुए चौथे नंबर पर आ गया है। सीरियल को इस सप्ताह 1.9 रेटिंग हासिल हुई है।