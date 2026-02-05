TV TRP Week 4: टीआरपी लिस्ट में हुआ बड़ा बदलाव, 'नागिन 7' को पीछ़े कर नंबर 1 पर आया ये शो, जानें- अनुपमा का हाल

TV TRP Week 4, 2026: हर हफ्ते दर्शकों को टीआरपी रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसा हो भी क्यों न फैंस हमेशा ही अपने फेवरेट शो के बारे में जानने के लिए बेताब रहते हैं कि वो इस वीक किस नंबर पर चल रहा है। ऐसे में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) ने इस सप्ताह की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है। इस हफ्ते की लिस्ट आपका दिमाग घुमा देगी। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की टीआरपी लिस्ट पर-
टीआरपी लिस्ट में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' फिर से अपनी जगह पर लौट आई है। पिछले हफ्ते 'नागिन 7' नंबर वन पर था लेकिन चौथे हफ्ते में तुलसी फिर से वापस आ गई है। ऐसे में ये सीरियल 2.2 रेटिंग के साथ नंबर 1 पर है।
रुपाली गांगुली स्टारर 'अनुपमा' इस सप्ताह दूसरे पर है। इसे 2.2 टीआरपी रेटिंग हासिल हुई।
एकता कपूर का शो 'नागिन 7' पिछले हफ्ते पहले नंबर पर था। वहीं, तीसरे हफ्ते इसकी रेटिंग में गिरावट आई और ये नंबर 1 से सीधा नंबर 3 पर आ गया। शो में प्रियंका चाहर चौधरी और ईशा सिंह लीड रोल में नजर आ रही हैं। 'नागिन 7' को इस सप्ताह 2.1 टीआरपी मिली है।
टीवी सीरियल 'तुम से तुम तक' टीआरपी में जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। 'तुम से तुम तक' चौथे स्थान पर है। सीरियल को इस सप्ताह 1.9 रेटिंग हासिल हुई है।
शो 'लाफ्टर शेफ 3' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इस वीक ये शो पांचवे नंबर पर है। सीरियल को इस सप्ताह 1.9 रेटिंग हासिल हुई है।
टीवी सीरियल 'वसुधा' ने टीआरपी में बेहतरीन परफॉर्म करते हुए छठे नंबर पर जगह बना लिया है। सीरियल को इस सप्ताह 1.8 रेटिंग हासिल हुई है।
सरगुन मेहता द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला सीरियल 'गंगा माई की बेटियां' इस हफ्ते सातवें पर हैं। सीरियल ने 1.8 रेटिंग हासिल की है।
'उड़ने की आशा' को इस सप्ताह सीरियल को मात्र 1.7 टीआरपी रेटिंग मिली है। ऐसे में शो को आठवें स्थान से काम चलाना पड़ रहा है।
टीवी का फेमस शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है। सीरियल ने 1.6 रेटिंग हासिल की है।
टीवी का फेमस कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' इस लिस्ट में नंबर 10 पर है। सीरियल ने 1.6 रेटिंग हासिल की है।