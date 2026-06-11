TRP Week 22: टीआरपी लिस्ट में हुआ बड़ा खेला, बाहर हुआ ये पॉपुलर शो, 'अनुपमा'-'क्योंकि…' को ठेंगा दिखा नंबर-1 बना ये

टीआरपी लिस्ट में हुआ बड़ा खेला, बाहर हुआ ये पॉपुलर शो

TV TRP Week 22, 2026: टीवी लवर्स हर हफ्ते टीआरपी लिस्ट का इंतजार करते हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि उनका फेवरेट शो टीआरपी लिस्ट में किस पायदान पर है। पिछले कुछ हफ्तों से टीआरपी लिस्ट ने सभी को हैरान कर रखा है। 'अनुपमा' और 'क्योंकि…' का हाल काफी बुरा है। इन दोनों शोज को पीछे कर अब नंबर-1 की कुर्सी पर इसने अपनी जगह बना ली। ऐसे में बार्क इंडिया ने साल 2026 के 22वें सप्ताह की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की टीआरपी लिस्ट पर-