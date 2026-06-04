TRP Week 21: 'अनुपमा' और 'क्योंकि…' का हाल बुरा, 'नागिन 7' ने उठाया अपना फन, नंबर-1 की कुर्सी से नहीं हिला ये शो

'अनुपमा' और 'क्योंकि…' का हाल बुरा, 'नागिन' ने उठाया अपना फन

TV TRP Week 21, 2026: टीवी टीआरपी को लेकर हमेशा ही फैंस के बीच काफी क्रेज देखने को मिलता है। हर हफ्ते यूजर्स टीआरपी लिस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि उनका फेवरेट शो टीआरपी लिस्ट में किस पायदान पर है। इस हफ्ते भी 'अनुपमा' और 'क्योंकि…' का हाल काफी बुरा है। ऐसे में बार्क इंडिया ने साल 2026 के 21वें सप्ताह की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की टीआरपी लिस्ट पर-