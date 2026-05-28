TRP Week 20: 'अनुपमा' और 'क्योंकि…' का खेल खत्म, नंबर-1 की गद्दी पर बैठा ये शो, पलट दी पूरी टीआरपी लिस्ट

'अनुपमा' और 'क्योंकि…' का खेल खत्म

TV TRP Week 20, 2026: टीवी लवर्स हमेशा ही टीआरपी लिस्ट का इंतजार करते हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि उनका फेवरेट शो टीआरपी लिस्ट में किस पायदान पर है। ऐसे में पिछले कुछ हफ्तों से टीआरपी लिस्ट ने सभी को हैरान कर रखा है। 'अनुपमा' और 'क्योंकि…' का हाल काफी बुरा है। ऐसे में बार्क इंडिया ने साल 2026 के 20वें सप्ताह की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की टीआरपी लिस्ट पर-