TRP Week 18: 'अनुपमा' और 'क्योंकि…' को लगा तगड़ा झटका, इस टीवी शो के ट्विस्ट ने पलट दिया पूरा गेम, बना नंबर-1

'अनुपमा' और 'क्योंकि…' को लगा तगड़ा झटका

TV TRP Week 18, 2026: टीवी लवर्स शोज के साथ टीआरपी लिस्ट का भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि उनका फेवरेट शो टीआरपी लिस्ट में किस पायदान पर है। ऐसे में बार्क इंडिया ने साल 2026 के 18वें सप्ताह की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है। इस हफ्ते की लिस्ट में काफी उठा-पटक देखने को मिल रहा है। इस वीक 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को तगड़ा झटका लगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की टीआरपी लिस्ट पर-