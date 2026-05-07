TV TRP Week 17: 'अनुपमा' के बाद तुलसी को लगा झटका, नंबर 1 बना ये शो, बदल गई पूरी टीआरपी लिस्ट

'अनुपमा' के बाद तुलसी को लगा झटका, नंबर 1 बना ये शो

TV TRP Week 17, 2026: टीवी लवर्स शोज के साथ टीआरपी लिस्ट का भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि उनका फेवरेट शो टीआरपी लिस्ट में किस पायदान पर है। ऐसे में बार्क इंडिया ने साल 2026 के 17वें सप्ताह की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है। इस हफ्ते की लिस्ट में काफी उठा-पटक देखने को मिल रहा है। इस वीक 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को तगड़ा झटका लगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की टीआरपी लिस्ट पर-