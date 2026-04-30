TV TRP Week 16: बदल गई पूरी टीआरपी लिस्ट, खत्म हुआ 'नागिन 7' का जहर, 'अनुपमा' की लगी वाट

बदल गई पूरी टीआरपी लिस्ट

TV TRP Week 16, 2026: टीवी लवर्स को हमेशा ही टीआरपी रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है। फैंस हमेशा ही ये जानने के लिए बेताब रहते हैं कि उनका फेवरेट शो इस बार टीआरपी लिस्ट में किस पायदान पर है। ऐसे में बार्क इंडिया ने साल 2026 के 16वें सप्ताह की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है। इस हफ्ते की लिस्ट में काफी उठा-पटक देखने को मिल रहा है। इस वीक 'नागिन 7' का काफी बुरा हाल रहा। वहीं, 'अनुपमा' के लिए भी पिछला कुछ हफ्ता टीआरपी के नाम पर ठीक नहीं है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की टीआरपी लिस्ट पर-