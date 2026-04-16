TV TRP Week 14: टीआरपी लिस्ट देख होगी टेंशन, 'अनुपमा' की लगी वाट, इन दो शोज की हुई टॉप 5 में एंट्री और इसका खेल खत्म

टीआरपी लिस्ट देख होगी टेंशन

TV TRP Week 14, 2026: टीवी लवर्स को हमेशा ही टीआरपी रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है। फैंस ये जानने के लिए के लिए बेताब रहते हैं कि आखिर उनका फेवरेट शो इस वीक टीआरपी लिस्ट में किस पायदान पर है। ऐसे में बार्क इंडिया ने साल 2026 के 14वें सप्ताह की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है। इस हफ्ते की लिस्ट में काफी उठा-पटक देखने को मिल रहा है। इस वीक 'अनुपमा' के साथ 'नागिन 7' का हाल भी काफी बुरा हाल रहा। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की टीआरपी लिस्ट पर-