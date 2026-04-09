TV TRP Week 13: टीआरपी लिस्ट में हुआ बड़ा खेल, 'अनुपमा' का घमंड तोड़ आगे निकला ये शो, देखें पूरी लिस्ट

टीआरपी लिस्ट में हुआ बड़ा खेल, 'अनुपमा' का घमंड तोड़ आगे निकला ये शो

TV TRP Week 13, 2026: टीवी लवर्स को हमेशा ही टीआरपी रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है। फैंस की एक्साइटमेंट इस बात को लेकर हमेशा बनी रहती हैं कि उनका फेवरेट शो इस वीक टीआरपी लिस्ट में किस पायदान पर है। ऐसे में बार्क इंडिया ने साल 2026 के 13वें सप्ताह की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है। इस हफ्ते की लिस्ट में काफी उठा-पटक देखने को मिल रहा है। इस वीक 'अनुपमा' का हाल काफी बुरा रहा। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की टीआरपी लिस्ट पर-