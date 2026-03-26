TV TRP Week 11: खत्म हुआ नागिन का असर, शुरू होते ही दूसरे नंबर पर आया ये शो, टीआरपी लिस्ट कर देगी हैरान

टीआरपी लिस्ट कर देगी हैरान

TV TRP Week 11, 2026: टीवी लवर्स हमेशा ही टीआरपी रिपोर्ट के आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। उनकी एक्साइटमेंट की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो जानना चाहते हैं कि उनका फेवरेट टीवी शो आखिर इस वीक किस नंबर पर है। ऐसे में बार्क इंडिया ने साल 2026 के 11वें सप्ताह की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है। इस हफ्ते की लिस्ट में काफी उथल-पुथल देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की टीआरपी लिस्ट पर-