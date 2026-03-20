TV TRP Week 10: टीआरपी लिस्ट में हुआ बड़ा खेला, 'नागिन' का हुआ बुरा हाल, टॉप पर आया ये कॉमेडी शो, देखें पूरी लिस्ट

वसुधा

जी टीवी का शो 'वसुधा' ने भी कमाल कर दिया। पिछले हफ्ते ये शो आठवें पर था और इस वीक सीधा पांचवें पर आ गया। ये शो एक चुलबुली और साधारण गांव की लड़की की लाइफ पर बनी है, जिसे एक रईस बिजनेस मैन से प्यार हो जाता है। वह अपने व्यवहार और अच्छाई से सभी का दिल जीत लेती है और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती है। सीरियल को इस सप्ताह 1.7 रेटिंग हासिल हुई है।