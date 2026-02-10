Top 10: ना तुलसी चली, ना अनुपमा…ये रिश्ता को भी दी पछाड़, नंबर 1 बना ये सीरियल, सब रह गए पीछे

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का नया सीजन कम ही समय में ऑडियंस का इतना फेवरेट हो जाएगा ऐसा तो एकता कपूर ने भी नहीं सोचा होगा। स्मृति ईरानी को फिर से तुलसी के रोल में पसंद किया जा रहा है। कहानी मजेदार लग रही है। इस हफ्ते ये सीरियल नंबर 5 पर था।