टीवी के इन 10 पॉपुलर सीरियल को IMDb पर मिली है इतनी रेटिंग, सबसे आगे निकली ये अनोखी लव स्टोरी

क्योंकि सास भी कभी बहू थी

क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने साल 2000 से लेकर अगले दशक तक ऑडियंस को एंटरटेन किया। तुलसी वीरानी हमेशा से ऑडियंस के लिए उनकी आइडल रहीं। उस समय ये नंबर 1 टीवी सीरियल था। TRP में सबसे आगे। लेकिन इसकी IMDb रेटिंग आपको हैरान कर देगी। इसे सिर्फ 1.8 की रेटिंग मिली है।