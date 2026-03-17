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टीवी के इन 10 पॉपुलर सीरियल को IMDb पर मिली है इतनी रेटिंग, सबसे आगे निकली ये अनोखी लव स्टोरी

टीवी सीरियल को हर समय की ऑडियंस से प्यार मिला है। समय के साथ इन सीरियल का कांसेप्ट बदलता रहा, लेकिन प्यार TRP के रूप में मिलता रहा। टीवी पर अलग-अलग समय में राज करने वाले इन सीरियल की IMDb रेटिंग जानते हैं आप। कभी नंबर 1 रहे इस सीरियल को मिली सिर्फ 1.8 की रेटिंग। जानिए इन 10 सीरियल की IMDb रेटिंग्स। 

Usha ShrivasMar 17, 2026 11:15 am IST
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टीवी के 10 सीरियल की IMDb रेटिंग

टीवी के 10 सीरियल जिनकी IMDb रेटिंग के बारे में आपको पता नहीं होगा। जानिए किस सीरियल को मिली सबसे कम और सबसे ज्यादा रेटिंग।

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कुमकुम भाग्य

2014 से 2025 तक ऑडियंस को पसंद आने वाला कुमकुम भाग्य में सृती झा और शब्बीर अहलुवालिया ने लीड प्रज्ञा और अभी का किरदार निभाया था। इस सीरियल को IMDb पर 3.2 की रेटिंग मिली हुई है।

3/11

बड़े अच्छे लगते हैं

साल 2011 में आया एकता कपूर का सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं में साक्षी तंवर और राम कपूर ने लीड किरदार निभाया था। एक समय पर इस सीरियल की कहानी नंबर 1 पर रही। IMDb पर 5.7 की रेटिंग मिली है।

4/11

पवित्र रिश्ता

सीरियल पवित्र रिश्ता एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे की जोड़ी की वजह से खूब हिट हुआ था। अर्चना और मानव के किरदारों के इर्दगिर्द रची इस कहानी को IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली है।

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कहानी घर घर की

साल 2000 से 2008 में तक साक्षी तंवर पार्वती बनकर छाई रहीं। इस सीरियल ने ऑडियंस को एक पारिवारिक ड्रामा दिया। किसी समय पर ऑडियंस का फेवरेट और TRP में रहने वाले इस सीरियल को IMDb पर 2.4 की रेटिंग मिली हुई है।

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साथ निभाना साथिया

गोपी बहू और कोकिला जैसी सास की जोड़ी के लिए मशहूर सीरियल साथ निभाना साथिया एक कलग ऑडियंस रखता है। इस सीरियल में ही लैपटॉप धोने वाला सीन दिखाया गया था। IMDb पर 3.4 की रेटिंग मिली हुई है।

7/11

ये है मोहब्बतें

डॉक्टर इशिता और रमन भल्ला की अनोखी लव स्टोरी तो आपको याद ही होगी। सीरियल ये है मोहब्बतें की कहानी सास-बहू के ड्रामे से अलग थी। एक ऐसी मां की कहानी थी जो पहले कभी मां नहीं बन सकती थी। इस सीरियल को IMDb पर 4.7 की रेटिंग मिली।

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कुबूल है

टीवी सीरियल कुबूल है की एक अलग ऑडियंस है। जोया और असद की लव स्टोरी ने TRP में अपनी अलग जगह बनाई। ये सीरियल 2012 से लेकर 2016 तक छाया रहा। IMDb पर इस सीरियल को 5.6 की रेटिंग मिली हुई है।

9/11

क्योंकि सास भी कभी बहू थी

क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने साल 2000 से लेकर अगले दशक तक ऑडियंस को एंटरटेन किया। तुलसी वीरानी हमेशा से ऑडियंस के लिए उनकी आइडल रहीं। उस समय ये नंबर 1 टीवी सीरियल था। TRP में सबसे आगे। लेकिन इसकी IMDb रेटिंग आपको हैरान कर देगी। इसे सिर्फ 1.8 की रेटिंग मिली है।

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इस प्यार को क्या नाम दूं

साल 2011 में आया टीवी सीरियल ‘इस प्यार को क्या नाम दूं’ को जबरदस्त रिएक्शन मिला था। एक अलग कहानी और कांसेप्ट ने ऑडियंस का ध्यान खींचा। सिर्फ डेढ़ साल चले इस सीरियल की दूसरे देशों में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। IMDb पर इस सीरियल को 7.6 की रेटिंग मिली है।

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कुछ रंग प्यार के ऐसे भी

टीवी की दुनिया पर राज करने शाहीर शेख और एरिका फर्नांडिस की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। कई हफ़्तों TRP की रेस में ये सीरियल नंबर 1 पर रहा। इस सीरियल में इनके किरदारों के नाम देव और सोनाक्षी थे। IMDb पर इस सीरियल को इस लिस्ट में सबसे ज्यादा 8.2की रेटिंग मिली है।

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