Top 10: लॉकअप 2 की इस एक्ट्रेस ने मारी छलांग, हर्षद चोपड़ा, कुशाल टंडन को भी मिली जगह

शिल्पा शिंदे

शिल्पा शिंदे ने हाल में लॉकअप 2 में एंट्री लेकर धमाका कर दिया है। शिल्पा ने जो शिवांगी के बारे में कहा और फराह खान की डांट की वजह से वो इस हफ्ते नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही हैं। बने हुए हैं। इस हफ्ते वो नंबर 7 पर बने हैं।