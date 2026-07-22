Top 10: लॉकअप 2 की इस एक्ट्रेस ने मारी छलांग, हर्षद चोपड़ा, कुशाल टंडन को भी मिली जगह

इस हफ्ते सबसे ज्यादा खबरों में बने रहने वाले एक्टर्स की लिस्ट सामने आ गई है। लॉकअप 2 की इस कंटेस्टेंट ने सभी को पीछे छोड़ दिया।
इस बार शिवांगी जोशी ने लंबी छलांग लगाई है। पिछले हफ्ते वो चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रही थीं। लेकिन इस बार वो नंबर 1 पर पहुंच गई हैं। लॉकअप 2 में उन्हें पसंद किया जा रहा है।
इस लिस्ट में हर्षद चोपड़ा नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। लॉकअप 2 की वजह से एक्टर सोशल मीडिया अपर छाए हुए हैं।
सहर होने के है में माहिद का किरदार निभाने वाले पार्थ अपने किरदार के लिए पसंद किए जा रहे हैं। इस बार वो नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहे हैं।
सीरियल तुम देना साथ मेरा में लीड किरदार निभाने वाली सृति अपने किरदार के लिए पसंद की जा रही हैं। इस हफ्ते वो नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही हैं।
टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ट्रेंडिंग शो बना हुआ है। इसका फायदा लीड एक्ट्रेस समृद्धि शुक्ला को भी हो रहा है। इस हफ्ते वो नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही हैं।
सहर होने को है की एक्ट्रेस भाविका शर्मा भी पिछले कुछ हफ्तों से अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई हैं। इस बार वो छठे नंबर पर ट्रेंड कर रही हैं।
लॉकअप 2 की वजह से धीरज धूपर ट्रेंड में आ गए हैं। शो की वजह से वो पिछले हफ्ते से खबरों में बने हुए हैं। इस हफ्ते वो नंबर 7 पर बने हैं।
शिल्पा शिंदे ने हाल में लॉकअप 2 में एंट्री लेकर धमाका कर दिया है। शिल्पा ने जो शिवांगी के बारे में कहा और फराह खान की डांट की वजह से वो इस हफ्ते नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही हैं। बने हुए हैं। इस हफ्ते वो नंबर 7 पर बने हैं।
कुशाल टंडन अपने शो अलायंस की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। शो में सोहेल खान भी नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते उन्हें नंबर 9 पर जगह मिली है।
ये रिश्ता क्या कहलाता है के रोहित पुरोहित छाए हुए हैं। हालांकि, इस हफ्ते वो ऊपर से सबसे नीचे यानी 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं।