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Top 10: आते ही नंबर 1 पर पहुंचा लॉकअप 2 का ये एक्टर, इस हफ्ते छाए रहे ये कलाकार, लास्ट में पहुंची अनुपमा

इस हफ्ते टॉप 10 हिंदी टीवी एक्टर्स की लिस्ट सामने आ गई है। इस हफ्ते सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे एक्टर्स में नेटफ्लिक्स के लॉकअप सीजन 2 के ये तीन कंटेस्टेंट भी शामिल है। रूपाली गांगुली को मिला 10वां नंबर। 

Usha ShrivasJul 01, 2026 07:46 am IST
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टॉप 10 एक्टर्स

इस हफ्ते एक्टर्स को लेकर काफी बज रहा है। अगर 10 टॉप एक्टर्स की बात करें तो लॉकअप सीजन 2 के ये एक्टर्स छाए हुए हैं। देखिए लिस्ट-

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हर्षद चोपड़ा

लॉकअप सीजन 2 में आते ही हर्षद चोपड़ा ने कई बड़े एक्टर्स को पीछे छोड़कर इस हफ्ते का सबसे ट्रेंडिंग एक्टर का खिताब पाने नाम कर लिया है। इस हफ्ते हर्षद चोपड़ा के चर्चे सबसे ज्यादा हुए हैं और इस लिस्ट में वो नंबर 1 पर बने हुए हैं।

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पार्थ समथान

एक्टर पार्थ समथान को सीरियल सहर होने को है में लीड माहिद के किरदार में देखा जा रहा है। शो को ऑडियंस लंबे समय से पसंद कर रही है। इस हफ्ते की रिपोर्ट के मुताबिक पार्थ सबसे चर्चित एक्टर्स की लिस्ट में नंबर 2 पर बने हुए हैं।

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शिवांगी जोशी

कई टीवी सीरियल में अपने काम से अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस शिवांगी जोशी अब लॉकअप सीजन 2 में नजर आ रही हैं। इस नए शो की वजह से शिवांगी एक बार फिर लाइमलाइट में आ गई हैं और नंबर 3 का ट्रेंड कर रही हैं।

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सृति झा

एक्ट्रेस सृति झा इस हफ्ते कुछेक वजह से चर्चाओं में बनीं हुईं हैं। पहली वजह उनका सीरियल 'तुम देना साथ मेरा' और दूसरी वजह हर्षद चोपड़ा के खुलासे की वजह से। हाल में लॉकअप 2 में हर्षद ने एक खुलासा किया था कि उन्हें उनकी गर्लफ्रेंड ने उनके ही दोस्त के साथ चीट किया था। सोशल मीडिया पर बज है कि वो गर्लफ्रेंड सृति झा थीं। एक्ट्रेस नंबर 4 पर बज कर रही हैं।

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समृद्धि शुक्ला

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आने वाली एक्ट्रेस समृद्धि शो की पॉपुलैरिटी की वजह से चर्चाओं में बनी हुई हैं। इस हफ्ते समृधि नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही हैं।

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स्मृति ईरानी

टीवी एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी पिछले कई हफ्तों से अपने सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू की वजह से खबरों में बनी हुई हैं। आज एक्ट्रेस 6 नंबर हैं।

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रोहित पुरोहित

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में लीड रोल निभाने वाले एक्टर रोहित पुरोहित भी इस लिस्ट में लंबे समय से बने हुए हैं। इस हफ्ते रोहित नंबर 7 पर बने हुए हुए हैं।

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धीरज धूपर

टीवी एक्टर धीरज धूपर भी लॉकअप सीजन 2 में नजर आ रहे हैं। इस शो की वजह से इस हफ्ते धीरज सबसे चर्चित एक्टर्स की लिस्ट में नंबर 8 पर हैं।

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शाहीर शेख

इस लिस्ट में शाहीर शेख का नाम भी शामिल हुआ है। एक्टर अपने प्राइम वीडियो के शो अब होगा हिसाब के लिए खबरों में बने हुए हैं। इस हफ्ते एक्टर नंबर 9 पर छाए हैं।

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रूपाली गांगुली

इस लिस्ट में नंबर 1 शो की एक्ट्रेस अनुपमा उर्फ रूपाली गांगुली सबसे आखिर में बनी हैं। इस हफ्ते उनके चर्चे इन 9 एक्टर्स की तुलना में कम हुए हैं। एक्ट्रेस नंबर 10 पर बनी हुई हैं।

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