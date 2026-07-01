Top 10: आते ही नंबर 1 पर पहुंचा लॉकअप 2 का ये एक्टर, इस हफ्ते छाए रहे ये कलाकार, लास्ट में पहुंची अनुपमा

सृति झा

एक्ट्रेस सृति झा इस हफ्ते कुछेक वजह से चर्चाओं में बनीं हुईं हैं। पहली वजह उनका सीरियल 'तुम देना साथ मेरा' और दूसरी वजह हर्षद चोपड़ा के खुलासे की वजह से। हाल में लॉकअप 2 में हर्षद ने एक खुलासा किया था कि उन्हें उनकी गर्लफ्रेंड ने उनके ही दोस्त के साथ चीट किया था। सोशल मीडिया पर बज है कि वो गर्लफ्रेंड सृति झा थीं। एक्ट्रेस नंबर 4 पर बज कर रही हैं।