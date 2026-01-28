Top Tv Actors: इस एक्ट्रेस से हार गई अनुपमा स्टार रुपाली, स्मृति ईरानी ने भी छोड़ा पीछे

टीवी एक्टर्स अपने सीरियल की वजह से अक्सर खबरों में बने रहते हैं। जनवरी के चौथे हफ्ते में ये 10 स्टार्स छाए रहे। इन एक्टर्स के चर्चे इस हफ्ते सबसे ज्यादा हुए हैं।
टॉप 10 हिंदी टीवी एक्टर्स की इस हफ्ते की लिस्ट में करण कुंद्रा शामिल हैं। एक्टर लाफ्टर सीजन 3 की वजह से खबरों में हैं। इस लिस्ट में उन्हें 10वीं पोजीशन मिली है। करण जबरदस्त फैन फॉलोइंग रखते हैं।
टीवी सीरियल मन्नत से आयेशा सिंह पिछले हफ्ते भी टॉप 10 में शामिल थीं और इस हफ्ते वो सबसे चर्चित टीवी सेलेब्स की लिस्ट नंबर 9 पर बनी हुई हैं। आयेशा पहले से टीवी का बड़ा नाम हैं और अब इस नए किरदार में भी कमाल कर रही हैं।
ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान पोद्दार का किरदार निभाने वाले रोहित पुरोहित इस हफ्ते भी ट्रेंड में बने हुए हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर सेलेब्स की लिस्ट में वो 8 वें नंबर पर बने हुए हैं। रोहित के काम को पसंद किया जा रहा है। पिछले हफ्ते रोहित इसी लिस्ट में नंबर 7 पर थे।
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आर्यवर्धन के किरदार में नजर आ रहे एक्टर शरद केलकर मौजूदा ट्रैक को लेकर छाए हुए हैं। हाल में उनके सीरियल में कश्मीर ट्रैक दिखाया गया था जहां वो अनु को प्रपोज करने वाले हैं। इसी वजह से शरद सुर्खियों में बने हुए। पिछले हफ्ते शरद को 9 वां नंबर मिला था और इस हफ्ते छठे नंबर पर हैं।
अनुपमा स्टार रुपाली गांगुली इस हफ्ते पीछे रह गई हैं। पिछले हफ्ते रुपाली को तीसरा स्थान मिला था। इस हफ्ते एक्ट्रेस पांचवें नंबर पर आ गई हैं। रुपाली अपने सीरियल अनुपमा की वजह से पिछले साढ़े तीन सालों से ट्रेंड कर रही हैं।
पार्थ समथान का सीरियल सहर पसंद किया जा रहा है। इस सीरियल में एक्टर ने माहिद नियाजी का किरदार निभा रहे हैं। अपने इसी किरदार की वजह से पार्थ इस हफ्ते चर्चाओं में बने रहे हैं। इस हफ्ते पार्थ नंबर 5 पर बने हुए हैं।
समृद्धि शुक्ला को सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा के किरदार में पसंद किया जा रहा है। सीरियल टॉप 5 में शामिल है और समृद्धि सुर्खियों में बनी रहीं। इस हफ्ते एक्ट्रेस नंबर 4 पर बनी हुई हैं।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी के दूसरे सीजन में तुलसी वीरानी बनकर लौटने वाली एक्ट्रेस स्मृति ईरानी फिर से हिट हो गई हैं। सोशल मीडिया पर उनका किरदार पसंद किया जा रहा है। इस हफ्ते एक्ट्रेस सीधे तीसरे नंबर पर छाई रहीं। पिछले हफ्ते रुपाली गांगुली इस स्थान पर थीं।
इस हफ्ते दूसरे नंबर पर छाए रहने वाले एक्टर का नाम है नमिक पॉल। एक्टर अपने सीरियल नागिन 7 के लिए खबरों में बने हुए हैं। सीरियल में एक्टर को आर्यमन के किरदार में देखा जा रहा है।
पिछले दो हफ्तों से सुर्खियों में बनी रहने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी हैं। हाल में प्रियंका ने नागिन 7 से टीवी की दुनिया में वापसी की है। इस सीरियल में उन्हें नागिन अनंता के किरदार में देखा जा रहा है। शो के शुरुआती एपिसोड हिट हैं और पसंद किए जा रहे हैं।