Top Tv Actors: इस एक्ट्रेस से हार गई अनुपमा स्टार रुपाली, स्मृति ईरानी ने भी छोड़ा पीछे

शरद केलकर

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आर्यवर्धन के किरदार में नजर आ रहे एक्टर शरद केलकर मौजूदा ट्रैक को लेकर छाए हुए हैं। हाल में उनके सीरियल में कश्मीर ट्रैक दिखाया गया था जहां वो अनु को प्रपोज करने वाले हैं। इसी वजह से शरद सुर्खियों में बने हुए। पिछले हफ्ते शरद को 9 वां नंबर मिला था और इस हफ्ते छठे नंबर पर हैं।