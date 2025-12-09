टॉप 10 टीवी एक्टर्स, 10वें नंबर पर स्मृति ईरानी, पहले नंबर पर ‘बिग बॉस 19’ का ये फाइनलिस्ट

Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनटॉप 10 टीवी एक्टर्स, 10वें नंबर पर स्मृति ईरानी, पहले नंबर पर ‘बिग बॉस 19’ का ये फाइनलिस्ट

Top 10 Hindi TV Actors: गॉसिप टीवी ने साल 2025 के 49वें हफ्ते में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले एक्टर्स की लिस्ट जारी की है। आइए बताते हैं कि इस लिस्ट में किन-किन एक्टर्स ने अपनी जगह बनाई है।

Vartika TolaniDec 09, 2025 09:12 pm IST
1/11

टॉप 10 एक्टर्स

टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट सामने आई है। इस हफ्ते जो भी टीवी एक्टर्स चर्चा में रहे हैं उन्होंने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। आइए आपको इन एक्टर्स के नाम बताते हैं।

2/11

स्मृति ईरानी

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' फेम स्मृति ईरानी इस टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में आखिरी नंबर पर हैं।

3/11

आयशा सिंह

आयशा सिंह ने 'गुम है किसी के प्यार में' के बाद 'मन्नत' से एक बार फिर से दर्शकों के बीच वापसी की है। इस हफ्ते वह टॉप 10 की लिस्ट में नौवें नंबर पर हैं।

4/11

विवियन डीसेना

'बिग बॉस 18' के रनरअप विवियन डीसेना 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। वह इस लिस्ट में आठवें नंबर पर हैं।

5/11

करण कुंद्रा

'लाफ्टर शेफ्स 3' के बाद बहुत जल्द करण कुंद्रा 'स्प्लिट्सविला' को होस्ट करते देखेंगे। वह इस टॉप 10 की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं।

6/11

रोहित पुरोहित

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले रोहित पुरोहित इस लिस्ट में छठवीं पोजिशन पर हैं।

7/11

तेजस्वी प्रकाश

पांचवें नंबर पर 'बिग बॉस 15' की विनर और 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' की कंटेस्टेंट तेजस्वी प्रकाश हैं।

8/11

पार्थ समथान

पार्थ समथान का अभी नया सीरियल शुरू हुआ है। इस सीरियल का नाम 'सेहर' है। इस सीरियल की वजह से पार्थ ने इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जगह बनाई है।

9/11

समृद्धि शुक्ला

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अभिरा का किरदार निभाने वालीं समृद्धि शुक्ला लगातार इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई हुई हैं। वह इस हफ्ते तीसरे नंबर पर हैं।

10/11

रुपाली गांगुली

'अनुपमा' टीआरपी लिस्ट में नंबर वन पर हैं। वहीं रुपाली गांगुली इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं।

11/11

गौरव खन्ना

'अनुपमा' फेम गौरव खन्ना ने 'बिग बॉस 19' का खिताब जीत लिया है। वह इस लिस्ट में नंबर वन पर हैं।

gaurav khanna Bigg Boss 19 Anupamaa Yeh Rishta Kya Kehlata Hai