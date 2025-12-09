टॉप 10 टीवी एक्टर्स, 10वें नंबर पर स्मृति ईरानी, पहले नंबर पर ‘बिग बॉस 19’ का ये फाइनलिस्ट

आयशा सिंह

आयशा सिंह ने 'गुम है किसी के प्यार में' के बाद 'मन्नत' से एक बार फिर से दर्शकों के बीच वापसी की है। इस हफ्ते वह टॉप 10 की लिस्ट में नौवें नंबर पर हैं।