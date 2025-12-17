टीवी के टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट से गौरव खन्ना बाहर, जानें नंबर 1 पर किसने मारी बाजी

Hindustan Hindi News
टीवी के टॉप 10 टीवी एक्टर्स की लिस्ट सामने आ गई है और इस लिस्ट में रुपाली गांगुली ने बाजी मारी है जो पिछले हफ्ते दूसरे नंबर पर थीं।

Sushmeeta SemwalDec 17, 2025 11:47 am IST
1/11

टीवी स्टार्स

टीवी एक्टर्स की फैन फॉलोइंग भी बॉलीवुड सेलेब्स से कम नहीं होती है। अब इस साल के 50वें हफ्ते के टॉप टीवी एक्टर्स की लिस्ट आई है और इस लिस्ट में जानें टॉप 10 में से आपके फेवरेट एक्टर किस नंबर पर हैं।

2/11

रुपाली गांगुली

रुपाली गांगुली 5.92 प्रतिशत के साथ नंबर 1 पर है। अनुपमा शो से उन्होंने सबका दिल सालों से जीत रखा है।

3/11

समृद्धि शुक्ला&nbsp;

दूसरे नंबर पर आती हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि समृद्धि शुक्ला 5.56 प्रतिशत के साथ।

4/11

पार्थ समथान

तीसरे नंबर पर हैं पार्थ समथान 5.09 प्रतिशत के साथ। इन दिनों पार्थ जो सहर में नजर आ रहे हैं।

5/11

रोहित पुरोहित

चौथे नंबर पर हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रोहित पुरोहित। रोहित जबसे शो में आए हैं तबसे उनकी फैन फॉलोइंग काफी तेजी से बढ़ रही है।

6/11

तेजस्वी प्रकाश

5वें नंबर पर आती हैं तेजस्वी प्रकाश जो इन दिनों लाफ्टर शेफ सीजन 3 में नजर आ रही हैं और उन्हें पसंद भी किया जा रहा है।

7/11

करण कुंद्रा

छठे नंबर पर हैं करण कुंद्रा। करण भी लाफ्टर शेफ सीजन 3 में नजर आ रहे हैं। करण की कॉमेडी सबको खूब हंसाती है।

8/11

आयशा सिंह

सातवें नंबर पर हैं आयशा सिंह जो शो मन्नत हर खुशी पाने की में नजर आ रही हैं।

9/11

विवियन डीसेना

8वें नंबर पर विवियन डीसेना हैं और वह भी बिग बॉस के बाद अब लाफ्टर शेफ सीजन 3 में नजर आ रहे हैं।

10/11

स्मृति ईरानी

9वें नंबर पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की तुलसी यानी स्मृति ईरानी हैं।

11/11

दिलीप जोशी&nbsp;

10वें नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल यानी दिलीप जोशी हैं।

Rupali Ganguly Tejasswi Prakash Parth Samthaan