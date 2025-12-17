टीवी के टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट से गौरव खन्ना बाहर, जानें नंबर 1 पर किसने मारी बाजी

टीवी स्टार्स

टीवी एक्टर्स की फैन फॉलोइंग भी बॉलीवुड सेलेब्स से कम नहीं होती है। अब इस साल के 50वें हफ्ते के टॉप टीवी एक्टर्स की लिस्ट आई है और इस लिस्ट में जानें टॉप 10 में से आपके फेवरेट एक्टर किस नंबर पर हैं।