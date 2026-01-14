टॉप 10 हिंदी टीवी एक्टर्स की लिस्ट में रुपाली गांगुली और स्मृति पिछड़ीं, यह हैं नंबर 1 पर

टॉप 10 हिंदी टीवी एक्टर्स की रिपोर्ट आ गई है। गॉसिप टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार लिस्ट में काफी बदलाव आए हैं। जानें आपके फेवरेट एक्टर्स इस लिस्ट में किस नंबर पर हैं।
प्रियंका चहर चौधरी इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। प्रियंका फिलहाल शो नागिन 7 में नजर आ रही हैं और उन्हें काफी पसंद भी किया जा रहा है शो में।
समृद्धि शुक्ला वहीं दूसरे नंबर पर हैं जो काफी समय से ये रिश्ता क्या कहलाता है से सबका दिल जीत रही हैं।
तीसरे नंबर पर नामिक पौल हैं जो नागिन 7 में ही नजर आ रहे हैं।
पार्थ समथान जिन्होंने कुछ समय पहले सहर शो से टीवी पर कमबैक किया है। वह इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।
पांचवें नंबर पर अनुपमा फेम रुपाली गांगुली हैं। रुपाली इस शो से घर-घर फेमस हैं।
इसके बाद आते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार रोहित पुरोहित। रोहित की इस शो के बाद पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी।
सातवें नंबर पर आती हैं समृति ईरानी जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में नजर आ रही हैं। इस शो के जरिए स्मृति ने सालों बाद कमबैक किया है।
ईशा सिंह, नागिन 7 शो के जरिए 8वें नंबर पर हैं।
9वें नंबर पर हैं एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश जो इन दिनों शो लाफ्टर शेफ 3 में नजर आ रही हैं।
10वें नंबर पर आयशा सिंह हैं जो मन्नत शो में नजर आ रही हैं। आयशा का नंबर पहले काफी नीचे गिरा है।