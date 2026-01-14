Hindustan Hindi News
टॉप 10 हिंदी टीवी एक्टर्स की लिस्ट में रुपाली गांगुली और स्मृति पिछड़ीं, यह हैं नंबर 1 पर

टॉप 10 हिंदी टीवी एक्टर्स की लिस्ट जारी हो गई है और इस बार रुपाली गांगुली या स्मृति ईरानी नहीं बल्कि इस एक्ट्रेस ने नंबर 1 पर बाजी मारी है।

Sushmeeta SemwalJan 14, 2026 09:09 am IST
1/11

टीवी एक्टर्स

टॉप 10 हिंदी टीवी एक्टर्स की रिपोर्ट आ गई है। गॉसिप टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार लिस्ट में काफी बदलाव आए हैं। जानें आपके फेवरेट एक्टर्स इस लिस्ट में किस नंबर पर हैं।

2/11

प्रियंका चहर चौधरी

प्रियंका चहर चौधरी इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। प्रियंका फिलहाल शो नागिन 7 में नजर आ रही हैं और उन्हें काफी पसंद भी किया जा रहा है शो में।

3/11

समृद्धि शुक्ला

समृद्धि शुक्ला वहीं दूसरे नंबर पर हैं जो काफी समय से ये रिश्ता क्या कहलाता है से सबका दिल जीत रही हैं।

4/11

नामिक पौल

तीसरे नंबर पर नामिक पौल हैं जो नागिन 7 में ही नजर आ रहे हैं।

5/11

पार्थ समथान

पार्थ समथान जिन्होंने कुछ समय पहले सहर शो से टीवी पर कमबैक किया है। वह इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।

6/11

रुपाली गांगुली

पांचवें नंबर पर अनुपमा फेम रुपाली गांगुली हैं। रुपाली इस शो से घर-घर फेमस हैं।

7/11

रोहित पुरोहित

इसके बाद आते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार रोहित पुरोहित। रोहित की इस शो के बाद पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी।

8/11

स्मृति ईरानी

सातवें नंबर पर आती हैं समृति ईरानी जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में नजर आ रही हैं। इस शो के जरिए स्मृति ने सालों बाद कमबैक किया है।

9/11

ईशा सिंह

ईशा सिंह, नागिन 7 शो के जरिए 8वें नंबर पर हैं।

10/11

तेजस्वी प्रकाश

9वें नंबर पर हैं एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश जो इन दिनों शो लाफ्टर शेफ 3 में नजर आ रही हैं।

11/11

आयशा सिंह

10वें नंबर पर आयशा सिंह हैं जो मन्नत शो में नजर आ रही हैं। आयशा का नंबर पहले काफी नीचे गिरा है।

