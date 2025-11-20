Hindustan Hindi News
TRP Report: क्योंकि सास भी कभी बहू थी की टीआरपी में उछाल, टॉप 10 की लिस्ट में शामिल ये शोज

TRP Report, 20 November: इस हफ्ते की टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट में सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 की अपनी जगह बनाए हुए है।

Harshita PandeyThu, 20 Nov 2025 01:12 PM
1/11

टॉप 10 हिंदी सीरियल्स

हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज यानी 20 नवंबर को टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी है। आइए जानते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 सीरियल्स की लिस्ट।

2/11

अनुपमा

लिस्ट में पहले नंबर पर स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा है। पिछले हफ्ते सीरियल की टीआरपी 2.1 थी। इस हफ्ते सीरियल की टीआरपी 2.3 है।

3/11

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

स्टार प्लस का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 नंबर दो पर है। पिछले हफ्ते शो की टीआरपी 2 थी। इस हफ्ते शो की टीआरपी 2.1 रिकॉर्ड की गई है।

4/11

उड़ने की आशा: सपनों का सफर

लिस्ट में तीसरे नंबर पर सीरियल उड़ने की आशा: सपनों का सफर है। पिछले हफ्ते शो की टीआरपी 1.8 थी। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई है।

5/11

ये रिश्ता क्या कहलाता है

लिस्ट में चौथे नंबर पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो की टीआरपी पिछले हफ्ते 1.7 थी। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है।

6/11

तुम से तुम तक

लिस्ट में 5वें नंबर पर शो तुम से तुम तक है। पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी शो की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है।

7/11

तारक मेहता का उल्टा चश्मा

लिस्ट में छठे नंबर पर सब टीवी का शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते की टीआरपी 1.7 है।

8/11

उड़ने की आशा

लिस्ट में 7वें नंबर पर शो उड़ने की आशा है। पिछले हफ्ते शो की टीआरपी 1.6 थी। इस हफ्ते 1.7 रिकॉर्ड की गई है।

9/11

वसुधा

लिस्ट में 8वें नंबर पर शो वसुधा है। शो की टीआरपी पिछले हफ्ते 1.6 थी। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.7 रिकॉर्ड की गई है।

10/11

गंगा मां की बेटियां

लिस्ट में 9वें नंबर पर शो गंगा मां की बेटियां है। दोनों हफ्ते शो की टीआरपी 1.6 रिकॉर्ड की गई है।

11/11

बिग बॉस 19

लिस्ट में 10 वें नंबर पर शो बिग बॉस है। शो की टीआरपी दोनों हफ्ते 1.4 दर्ज की गई है।

