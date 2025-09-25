TRP Report: ये हैं इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स, इस शो ने ली बिग बॉस 19 की जगह

मन्नत हर खुशी पाने की

लिस्ट में 9वें नंबर पर शो मन्नत हर खुशी पाने की है। ये शो पिछले हफ्ते टॉप 10 में नहीं था। शो की टीआरपी 1.3 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते टॉप 10 में बिग बॉस 19 भी था। बिग बॉस पिछले हफ्ते 9 पर था। हालांकि, इस हफ्ते वो टॉप 10 से बाहर हो गया है।