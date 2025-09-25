TRP Report: ये हैं इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स, इस शो ने ली बिग बॉस 19 की जगह

हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज यानी 25 सितंबर को टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी है। आइए जानते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 सीरियल्स की लिस्ट।
पिछले हफ्त की तरह ही इस हफ्ते भी नंबर 1 पर स्टार प्लस का शो अनुपमा है। शो की टीआरपी इस हफ्ते 2.4 है।
पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी नंबर 2 पर स्टार प्लस का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 है। शो की टीआरपी 2.1 है।
पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी नंबर 3 पर ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई है।
इस हफ्ते नंबर 4 पर तुम से तुम तक है। ये शो पिछले हफ्ते भी नंबर 4 पर था। शो की टीआरपी इस हफ्ते 1.8 दर्ज की गई है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर उड़ने की आशा है। ये शो पिछले हफ्ते नंबर 6 पर था। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.7 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 5 पर था। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.7 दर्ज की गई है।
इस हफ्ते नंबर 7 पर वसुधा है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 10 पर था। शो की टीआरपी इस हफ्ते 1.4 दर्ज की गई है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर मंगल लक्ष्मी (1.4) है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 7 पर था। लिस्ट में 10वें नंबर पर मंगल लक्ष्मी लक्ष्मी का सफर (1.3) है। ये शो पिछले हफ्ते नंबर 8 पर था।
लिस्ट में 9वें नंबर पर शो मन्नत हर खुशी पाने की है। ये शो पिछले हफ्ते टॉप 10 में नहीं था। शो की टीआरपी 1.3 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते टॉप 10 में बिग बॉस 19 भी था। बिग बॉस पिछले हफ्ते 9 पर था। हालांकि, इस हफ्ते वो टॉप 10 से बाहर हो गया है।