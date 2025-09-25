Top 10 Hindi Serials This Week 25 September TRP report bigg boss 19 out of top 10 colors show makes entry full list here TRP Report: ये हैं इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स, इस शो ने ली बिग बॉस 19 की जगह
हर हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट जारी हो गई है। इस हफ्ते टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 पर स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा है। इस हफ्ते बिग बॉस 19 लिस्ट से बाहर हो गया है।

Harshita PandeyThu, 25 Sep 2025 02:06 PM
1/10

टॉप 10 हिंदी सीरियल्स

हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज यानी 25 सितंबर को टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी है। आइए जानते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 सीरियल्स की लिस्ट।

2/10

अनुपमा

पिछले हफ्त की तरह ही इस हफ्ते भी नंबर 1 पर स्टार प्लस का शो अनुपमा है। शो की टीआरपी इस हफ्ते 2.4 है।

3/10

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी नंबर 2 पर स्टार प्लस का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 है। शो की टीआरपी 2.1 है।

4/10

ये रिश्ता क्या कहलाता है

पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी नंबर 3 पर ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई है।

5/10

तुम से तुम तक

इस हफ्ते नंबर 4 पर तुम से तुम तक है। ये शो पिछले हफ्ते भी नंबर 4 पर था। शो की टीआरपी इस हफ्ते 1.8 दर्ज की गई है।

6/10

उड़ने की आशा

लिस्ट में 5वें नंबर पर उड़ने की आशा है। ये शो पिछले हफ्ते नंबर 6 पर था। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.7 है।

7/10

तारक मेहता का उल्टा चश्मा

लिस्ट में छठे नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 5 पर था। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.7 दर्ज की गई है।

8/10

वसुधा

इस हफ्ते नंबर 7 पर वसुधा है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 10 पर था। शो की टीआरपी इस हफ्ते 1.4 दर्ज की गई है।

9/10

मंगल लक्ष्मी और मंगल लक्ष्मी: लक्ष्मी का सफर&nbsp;

लिस्ट में 8वें नंबर पर मंगल लक्ष्मी (1.4) है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 7 पर था। लिस्ट में 10वें नंबर पर मंगल लक्ष्मी लक्ष्मी का सफर (1.3) है। ये शो पिछले हफ्ते नंबर 8 पर था।

10/10

मन्नत हर खुशी पाने की

लिस्ट में 9वें नंबर पर शो मन्नत हर खुशी पाने की है। ये शो पिछले हफ्ते टॉप 10 में नहीं था। शो की टीआरपी 1.3 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते टॉप 10 में बिग बॉस 19 भी था। बिग बॉस पिछले हफ्ते 9 पर था। हालांकि, इस हफ्ते वो टॉप 10 से बाहर हो गया है।

