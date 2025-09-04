सितंबर के पहले हफ्ते नंबर 2 पर आया क्योंकि सास भी कभी बहू थी, टॉप 10 में शामिल हुआ झनक

हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज यानी 04 सितंबर को टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी है। आइए जानते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट में किसने-किसने बनाई जगह।
पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी नंबर 1 पर स्टार प्लस का शो अनुपमा है। शो की टीआरपी 2.4 रिकॉर्ड की गई है।
इस हफ्ते दूसरे नंबर पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर तीन पर था। शो की टीआरपी इस हफ्ते 2 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो की टीआरपी 2 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर दो पर था।
लिस्ट में चौथे नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। शो की टीआरपी 1.9 है। पिछले हफ्ते भी ये शो नंबर चार पर था।
लिस्ट में 5वें नंबर पर उड़ने की आशा है। शो की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है। ये शो पिछले हफ्ते छठे नंबर पर था।
लिस्ट में छठे नंबर पर तुम से तुम तक है। शो की टीआरपी 1.7 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर पांच पर था।
लिस्ट में 7वें नंबर पर शो वसुधा है। शो की टीआरपी 1.4 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 9 पर था।
लिस्ट में 8वें नंबर पर शो मंगल लक्ष्मी है। शो की टीआरपी 1.4 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 7 पर था।
लिस्ट में 9वें नंबर पर आरती अंजलि अवस्थी है। शो की टीआरपी 1.3 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 8 पर था।
लिस्ट में 10वें नंबर पर स्टार प्लस का शो झनक है। शो की टीआरपी 1.3 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 15 पर था।