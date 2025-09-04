Top 10 Hindi Serials September 4 Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu thi 2 TRP report this week full list here सितंबर के पहले हफ्ते नंबर 2 पर आया क्योंकि सास भी कभी बहू थी, टॉप 10 में शामिल हुआ झनक
सितंबर के पहले हफ्ते नंबर 2 पर आया क्योंकि सास भी कभी बहू थी, टॉप 10 में शामिल हुआ झनक

इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 नंबर 2 पर है। झनक की भी टीआरपी में सुधार देखने को मिला है। ये शो नंबर 10 में अपनी जगह बना पाने में सफल हो गया है। यहां चेक करें टॉप 10 की लिस्ट। 

Harshita PandeyThu, 4 Sep 2025 03:29 PM
टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट

हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज यानी 04 सितंबर को टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी है। आइए जानते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट में किसने-किसने बनाई जगह।

अनुपमा

पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी नंबर 1 पर स्टार प्लस का शो अनुपमा है। शो की टीआरपी 2.4 रिकॉर्ड की गई है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

इस हफ्ते दूसरे नंबर पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर तीन पर था। शो की टीआरपी इस हफ्ते 2 रिकॉर्ड की गई है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है

लिस्ट में तीसरे नंबर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो की टीआरपी 2 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर दो पर था।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा

लिस्ट में चौथे नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। शो की टीआरपी 1.9 है। पिछले हफ्ते भी ये शो नंबर चार पर था।

उड़ने की आशा

लिस्ट में 5वें नंबर पर उड़ने की आशा है। शो की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है। ये शो पिछले हफ्ते छठे नंबर पर था।

तुम से तुम तक

लिस्ट में छठे नंबर पर तुम से तुम तक है। शो की टीआरपी 1.7 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर पांच पर था।

वसुधा

लिस्ट में 7वें नंबर पर शो वसुधा है। शो की टीआरपी 1.4 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 9 पर था।

मंगल लक्ष्मी

लिस्ट में 8वें नंबर पर शो मंगल लक्ष्मी है। शो की टीआरपी 1.4 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 7 पर था।

आरती अंजलि अवस्थी

लिस्ट में 9वें नंबर पर आरती अंजलि अवस्थी है। शो की टीआरपी 1.3 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 8 पर था।

झनक

लिस्ट में 10वें नंबर पर स्टार प्लस का शो झनक है। शो की टीआरपी 1.3 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 15 पर था।

