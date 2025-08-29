Top 10 Hindi Serials 29 August TRP report Anupamaa Number 1 Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Number 3 Full list here ये हैं अगस्त के आखिरी हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स, नंबर 3 पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनये हैं अगस्त के आखिरी हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स, नंबर 3 पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

ये हैं अगस्त के आखिरी हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स, नंबर 3 पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

हर हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट जारी हो गई है। इस हफ्ते क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की टीआरपी बढ़ी है। शो इस हफ्ते नंबर 3 पर है।

Harshita PandeyFri, 29 Aug 2025 03:35 PM
1/11

टॉप 10 हिंदी सीरियल्स

हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज यानी 29 अगस्त को टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी है। आइए जानते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट में किसने-किसने बनाई जगह।

2/11

अनुपमा

पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा नंबर 1 है। शो की टीआरपी 2.3 है।

3/11

ये रिश्ता क्या कहलाता है

लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्टार प्लस का सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो की टीआरपी 2 है। पिछले ये शो नंबर 3 पर था।

4/11

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्टार प्लस का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 है। शो की टीआरपी 1.9 है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर चार पर था।

5/11

तारक मेहता का उल्टा चश्मा

लिस्ट में चौथे नंबर पर सब टीवी का शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। शो की टीआरपी 1.9 है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर दो पर था।

6/11

तुम से तुम तक

लिस्ट में 5वें नंबर पर तुम से तुम तक है। शो की टीआरपी 1.8 है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 6 पर है।

7/11

उड़ने की आशा

लिस्ट में छठे नंबर पर उड़ने की आशा है। शो की टीआरपी 1.7 है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 5 पर था।

8/11

मंगल लक्ष्मी

लिस्ट में 7वें नंबर पर शो मंगल लक्ष्मी है। शो की टीआरपी 1.4 है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 8 पर था।

9/11

आरती अंजलि अवस्थी

लिस्ट में 8वें नंबर पर शो आरती अंजलि अवस्थी है। शो की टीआरपी 1.4 है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 9 पर था।

10/11

वसुधा

लिस्ट में 9वें नंबर पर शो वसुधा है। शो की टीआरपी 1.3 है। पिछले हफ्ते ये शो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर था।

11/11

मंगल लक्ष्मी- लक्ष्मी का सफर

लिस्ट में 10वें नंबर पर मंगल लक्ष्मी- लक्ष्मी का सफर है। शो की टीआरपी 1.3 है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 7 पर था।

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Anupamaa