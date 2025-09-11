Top 10 Hindi Serials 11 September trp report this week Kyunki saas bhi kabhi bahu thi falls down to full list here इस हफ्ते की टीआरपी में बड़ा उल्टफेर, टॉप 10 से बाहर हुआ ये सीरियल
हर हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट में क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की टीआरपी में कमी देखने को मिली है। वहीं, टॉप 10 में एक नए शो की एंट्री हुई है। 

Harshita PandeyThu, 11 Sep 2025 03:08 PM
टॉप 10 हिंदी सीरियल्स

हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज यानी 11 सितंबर को टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी है। आइए जानते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट में किसने-किसने बनाई जगह।

अनुपमा

पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी नंबर 1 पर स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा है। सीरियल की टीआरपी 2.2 रिकॉर्ड की गई है।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा

लिस्ट में दूसरे नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। शो की टीआरपी 2 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर चार पर था।

ये रिश्ता क्या कहलाता है

पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी नंबर 3 पर स्टार प्लस का सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

लिस्ट में चौथे नंबर पर स्टार प्लस का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 है। शो की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 2 पर था।

तुम से तुम तक

लिस्ट में 5वें नंबर पर शो तुम से तुम तक है। शो की टीआरपी 1.7 रिकॉर्ड की गई है। यह शो पिछले हफ्ते नंबर 6 पर था।

उड़ने की आशा

लिस्ट में छठे नंबर पर शो उड़ने की आशा है। शो की टीआरपी 1.6 है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर पांच पर था।

वसुधा

लिस्ट में 7वें नंबर पर शो वसुधा है। शो की टीआरपी 1.3 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते भी ये शो नंबर सात पर था।

आरती अंजलि अवस्थी

लिस्ट में 8वें नंबर पर शो आरती अंजलि अवस्थी है। शो की टीआरपी 1.2 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते भी ये शो नंबर 9 पर था।

मंगल लक्ष्मी

लिस्ट में 9वें नंबर पर मंगल लक्ष्मी है। शो की टीआरपी 1.2 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 8 पर था।

शिव शक्ति तप त्याग तांडव

लिस्ट में 10वें नंबर पर शो शिव शक्ति तप त्याग तांडव है। शो की टीआरपी 1.2 है। पिछले हफ्ते ये शो टॉप 10 की लिस्ट में नहीं था। पिछले हफ्ते नंबर 10 पर झनक था।

