इस हफ्ते की टीआरपी में बड़ा उल्टफेर, टॉप 10 से बाहर हुआ ये सीरियल

हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज यानी 11 सितंबर को टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी है। आइए जानते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट में किसने-किसने बनाई जगह।
पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी नंबर 1 पर स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा है। सीरियल की टीआरपी 2.2 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। शो की टीआरपी 2 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर चार पर था।
पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी नंबर 3 पर स्टार प्लस का सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर स्टार प्लस का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 है। शो की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 2 पर था।
लिस्ट में 5वें नंबर पर शो तुम से तुम तक है। शो की टीआरपी 1.7 रिकॉर्ड की गई है। यह शो पिछले हफ्ते नंबर 6 पर था।
लिस्ट में छठे नंबर पर शो उड़ने की आशा है। शो की टीआरपी 1.6 है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर पांच पर था।
लिस्ट में 7वें नंबर पर शो वसुधा है। शो की टीआरपी 1.3 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते भी ये शो नंबर सात पर था।
लिस्ट में 8वें नंबर पर शो आरती अंजलि अवस्थी है। शो की टीआरपी 1.2 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते भी ये शो नंबर 9 पर था।
लिस्ट में 9वें नंबर पर मंगल लक्ष्मी है। शो की टीआरपी 1.2 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 8 पर था।
लिस्ट में 10वें नंबर पर शो शिव शक्ति तप त्याग तांडव है। शो की टीआरपी 1.2 है। पिछले हफ्ते ये शो टॉप 10 की लिस्ट में नहीं था। पिछले हफ्ते नंबर 10 पर झनक था।