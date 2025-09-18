इस हफ्ते के टॉप 10 में आया सलमान खान का रियलिटी शो, लिस्ट से बाहर हुआ ये सीरियल

मंगल लक्ष्मी और मंगल लक्ष्मी: लक्ष्मी का सफर

लिस्ट में 7वें नंबर पर मंगल लक्ष्मी है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 9 पर था। नंबर 8 पर ये शो मंगल लक्ष्मी लक्ष्मी का सफर है। पिछले हफ्ते ये शो टॉप 10 से बाहर था। दोनों शोज की टीआरपी इस हफ्ते 1.4 रिकॉर्ड की गई है।