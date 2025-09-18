इस हफ्ते के टॉप 10 में आया सलमान खान का रियलिटी शो, लिस्ट से बाहर हुआ ये सीरियल

हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज यानी 18 सितंबर को टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी है। आइए जानते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट में किसने-किसने बनाई जगह।
पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी अनुपमा नंबर 1 पर है। इस हफ्ते स्टार प्लस के शो अनुपमा की टीआरपी 2.4 रिकॉर्ड की गई है।
स्टार प्लस का क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 नंबर दो पर है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर चार पर था। इस हफ्ते शो की टीआरपी 2 दर्ज की गई है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्टार प्लस का सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। पिछले हफ्ते भी ये सीरियल नंबर तीन पर था। शो की इस हफ्ते की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर शो तुम से तुम तक है। शो पिछले हफ्ते नंबर पांच पर था। शो की टीआरपी इस हफ्ते 1.8 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर सब टीवी का शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर दो पर था। शो की टीआरपी इस हफ्ते 1.8 दर्ज की गई है।
लिस्ट में छठे नंबर पर शो उड़ने की आशा है। पिछले हफ्ते भी ये शो नंबर छह पर था। शो की टीआरपी इस हफ्ते 1.6 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर मंगल लक्ष्मी है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 9 पर था। नंबर 8 पर ये शो मंगल लक्ष्मी लक्ष्मी का सफर है। पिछले हफ्ते ये शो टॉप 10 से बाहर था। दोनों शोज की टीआरपी इस हफ्ते 1.4 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर शो बिग बॉस 19 है। बिग बॉस पिछले हफ्ते टॉप 10 से बाहर था। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.4 रिकॉर्ड की गई है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर शो वसुधा है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर सात पर था। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.3 रिकॉर्ड की गई है।