ये हैं भारत के टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले डायरेक्टर्स, संदीप और भंसाली को पछाड़ ये हैं नंबर 1 पर

ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ के भी कई पॉपुलर फिल्ममेकर्स हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए ना सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी पहचान बनाई है। अब हम आपको टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्ममेकर्स के बारे में बताते हैं।
एस एस राजामौली इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। सियासत की रिपोर्ट के मुताबिक राजामौली ने अपनी अपकमिंग फिल्म वाराणसी के लिए 200 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं।
संदीप रेड्डी वांगा वहीं लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। संदीप ने रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पिरिट और एनिमल पार्क के लिए 150 करोड़ रुपये लिए हैं।
एटली जो अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म AA22 x A6 लेकर आ रहे हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपये लिए हैं।
प्रशांत नील जो कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों के फेमस फिल्ममेकर हैं, उनकी फीस रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ है। उनकी लास्ट फिल्म ड्रैगन थी और अब उनकी मूवी सालार 2 आने वाली है।
राजकुमार हिरानी बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर फिल्ममेकर हैं। राजकुमार हिरानी ने रिपोर्ट्स के मुताबिक अपकनिंग दादासाहेफ फाल्के बायोपिक के लिए 80 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं।
डायरेक्टर सुकुमार रिपोर्ट्स के मुताबिक 75 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं। अब उनकी फिल्म पुष्पा 3 और आरसी 17 आएगी।
इसके बाद आते हैं संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली की फीस 65 करोड़ रुपये है लव एंड वॉर के लिए।
फिर आते हैं डायरेक्टर लोकेश कनगराज जो कैती 2, विक्रम 2, इरुम्बू काय मूवी लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म के लिए वे 60 करोड़ रुपये ले रहे हैं।
इसके बाद आते हैं डायरेक्टर शंकर जो इंडियन 3 लेकर आ रहे हैं। वह रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 करोड़ रुपये ले रहे हैं।
10वें नंबर पर सिद्धार्थ आनंद हैं जो किंग और रैम्बो लेकर आ रहे हैं। इन फिल्म के लिए वह 45 करोड़ रुपये लेंगे।