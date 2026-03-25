ये हैं भारत के टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले डायरेक्टर्स, संदीप और भंसाली को पछाड़ ये हैं नंबर 1 पर

पॉपुलर फिल्ममेकर्स

ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ के भी कई पॉपुलर फिल्ममेकर्स हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए ना सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी पहचान बनाई है। अब हम आपको टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्ममेकर्स के बारे में बताते हैं।