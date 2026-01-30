इन टॉप 10 फिल्मों ने पहले दिन की ताबड़तोड़ कमाई, पहले नंबर का नाम जान हो जाएंगे हैरान

आरआरआर

दूसरे नंबर पर है फिल्म आरआरआर जिसे एस एस राजामौली ने डायरेक्ट किया था। मूवी में राम चरण, जूनियर एनटीआर लीड रोल में थे। वहीं आलिया भट्ट और अजय देवगन का फिल्म में कैमियो था। इस फिल्म ने पहले दिन 223.5 करोड़ कमाए थे।