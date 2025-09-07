90s के सबसे ज्यादा रेटिंग वाले टॉप 10 सीरियल्स, लिस्ट में एक भी नहीं सास-बहू वाला शो

90 के दशक में कई नए टीवी सीरियल्स शुरू हुए थे। उस वक्त के कई सीरियल्स काफी ज्यादा लोकप्रिय हुए थे। आज हम आपको 90 के दशक के टॉप 10 सबसे ज्यादा रेटिंग वाले हिंदी सीरियल्स के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में एक भी सास-बहू वाला सीरियल नहीं है।
साल 1991 से 1992 के बीच सीरियल चाणक्य आता था। यह टीवी सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य के समय के इतिहास के बारे में था। सीरियल को डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने डायरेक्ट किया था। यह दूरदर्शन पर प्रसारित होता था। सीरियस की रेटिंग 9.3 है।
1993 से 1997 के बीच दूर्दर्शन पर जासूसी शो ब्योमकेश बक्शी प्रसारित होता था। सीरियल को शरदेन्दु बन्द्योपाध्याय ने बनाया था। सीरियल की आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है।
1997 से 1998 के बीच डीडी नेशनल पर महाभारत कथा प्रसारित होता था। इस सीरियल को रवि चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। सीरियल की आईएमडीबी रेटिंग 9.1 है।
साल 1995 में दूरदर्शन पर जमाना बदल गया नाम का सीरियल प्रसारित हुआ था। सीरियल में कई बड़े सितारे नजर आए थे। सीरियल की आईएमडीबी रेटिंग 9.1 है।
साल 1994 से 1995 के बीच डीडी नेशनल पर जसपाल भट्टी का कॉमेडी शो फुल टेंशन प्रसारित होता था। इस सीरियल की आईएमडीबी रेटिंग 8.8 है।
1993 से 2001 के बीच दूरदर्शन पर सीरियल सुरभि प्रसारित होता था। यह एक भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका टीवी शो था। शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.8 है।
साल 1995 में दूरदर्शन पर विश्वामित्र सीरियल प्रसारित होता था। इस सीरियल में मुकेश खन्ना और अरुण गोविल जैसे कलाकार नजर आए थे। सीरियल की आईएमडीबी रेटिंग 8.8 है।
1998 से 1999 में डीडी मेट्रो पर कॉमेडी शो कैप्टन हाउस प्रसारित होता था। एकता कपूर शो की प्रोड्यूसर थीं। शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.8 है।
1993 से 1994 के बीच डीडी मेट्रो पर सिटकॉम देख भाई देख प्रसारित होता था। इस सीरियल को आनंद महेंद्रू ने डायरेक्ट किया था। सीरियल की आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।
1994 से 1997 तक दूरदर्शन पर श्रीमान श्रीमती नामक सिटकॉम प्रसारित होता था। इसे राजन वाघधरे ने डायरेक्ट किया था। सीरियल की आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।