ये हैं पंजाब की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, गिप्पी ग्रेवाल नहीं इस एक्टर की मूवी नंबर 1 पर

पंजाब की फिल्में अब सिर्फ पंजाब तक नहीं बल्कि पूरे देशभर और विदेश में भी छाने लगी हैं। अब बताते हैं आपको पंजाब की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में।

Sushmeeta SemwalMar 10, 2026 12:32 pm IST
पंजाबी फिल्में

पंजाब की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में आपको बताते हैं और जानें कि किस फिल्म ने अब तक सबसे ज्यादा कमाई की है और वो फिल्म किस एक्टर की है।

जट एंड जूलियट

दिलजीत दोसांझ, नीरू बाजवा, जैस्मिन भसीन की फिल्म जट एंड जूलियट इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। यह फिल्म ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर थी। 15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 109.87 करोड़ कमाए थे।

कैरी ऑन जट्टा 3

गिप्पी ग्रेवाल, सोनम बाजवा और कविता कौशिक की फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 दूसरे नंबर पर है। 16 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 104.55 करोड़ कमाए थे। यह मूवी भी ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर थी।

मस्ताने

तरसेम जस्सर, सिमि चहल और गुरप्रीत झुग्गी की फिल्म मस्ताने का बजट 13.50 करोड़ था और इस फिल्म ने 86.85 करोड़ की कमाई की थी।

अकाल

गिप्पी ग्रेवाल, निमृत खैरा, गुरप्रीत घुग्गी की फिल्म अकाल चौथे नंबर पर है। इस फिल्म ने 86.82 करोड़ कमाए थे।

सौंकन सौंकने

वहीं सौंकन सौंकने इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है। इस फिल्म में भी वही कास्ट है एमी विर्क, सरगुन मेहता, निमृत खैरा लीड रोल में थे। इस फिल्म ने 65.53 करोड़ कमाए थे।

गुरु नानक जहाज

इसके बाद आती है फिल्म गुरु नानक जहाज जिसमें तरसेम जस्सर, निमृत खैरा, गुरप्रीत घुग्गी लीड रोल में हैं। इस फिल्म ने 61.02 करोड़ कमाए थे और यह भी ब्लॉकबस्टर थी।

कैरी ऑन जट्टा 2

फिर आती है कैरी ऑन जट्टा 2 जिसमें गिप्पी ग्रेवाल, सोनम बाजवा, बिन्नू ढिल्लों लीड रोल में थे। इस फिल्म ने 59.66 करोड़ कमाए थे। यह मूवी ब्लॉकबस्टर थी।

जोड़ी

इसके बाद आती है मूवी जोड़ी जो दिलजीत दोसांझ, निमृत खैरा की है। 10 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 57.36 करोड़ कमाए थे। यह मूवी भी ब्लॉकबस्टर थी।

लव पंजाब

नौवें नंबर पर आती है मूवी लव पंजाब जो अमृंदर गिल की है। इसमें सरगुन मेहता भी लीड रोल में थे। आप हैरान हो जाएंगे कि 4.50 करोड़ की इस फिल्म ने 57.33 करोड़ कमाए थे।

चल मेरे पुत्त 2

10वें नंबर पर है चल मेरे पुत्त 2 जिसने 57.15 करोड़ कमाए थे। इस फिल्म में अमृंदर गिल लीड रोल में थे।

Diljit Dosanjh
