ये हैं पंजाब की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, गिप्पी ग्रेवाल नहीं इस एक्टर की मूवी नंबर 1 पर

जट एंड जूलियट

दिलजीत दोसांझ, नीरू बाजवा, जैस्मिन भसीन की फिल्म जट एंड जूलियट इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। यह फिल्म ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर थी। 15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 109.87 करोड़ कमाए थे।