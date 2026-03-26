ये हैं टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्में, धुरंधर ने RRR और केजीएफ 2 को पछाड़ा, लेकिन नंबर 1 पर है ये मूवी

दंगल

आमिर खान की फिल्म दंगल इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। इस फिल्म ने ना सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्डवाइड भी धमाकेदार कमाई की है। सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक मूवी ने वर्ल्डवाइड 2070.3 करोड़ की कमाई की।