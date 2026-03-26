ये हैं टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्में, धुरंधर ने RRR और केजीएफ 2 को पछाड़ा, लेकिन नंबर 1 पर है ये मूवी

ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ की भी कई ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने वर्ल्डवाइड ऐसा कमाल किया कि कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। चलिए बताते हैं आपको टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में।
आमिर खान की फिल्म दंगल इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। इस फिल्म ने ना सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्डवाइड भी धमाकेदार कमाई की है। सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक मूवी ने वर्ल्डवाइड 2070.3 करोड़ की कमाई की।
दूसरे नंबर पर एस एस राजामौली की फिल्म बाहुबली 2 है। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1788.06 करोड़ की कमाई की है।
तीसरे नंबर पर फिल्म है पुष्पा द रूल पार्ट 2 है जो अल्लू अर्जुन की मूवी है। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1742.10 करोड़ की कमाई की थी।
चौथे नंबर पर है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का पहला पार्ट जिसने वर्ल्डवाइड 1307 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म ने आरआरआर, केजीएफ 2 जैसी मूवीज को पछाड़कर ये जगह हासिल की है।
इसके बाद आती है एस एस राजामौली फिल्म आरआरआर जिसने वर्ल्डवाइड 1,230 करोड़ कमाए थे।
फिर आती है छठे नंबर पर यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 जिसने वर्ल्डवाइड 1,215 करोड़ कमाए थे।
शाहरुख खान की फिल्म जवान आती है फिर सातवें नंबर पर जिसने सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्डवाइड 1,160 करोड़ कमाए थे।
इसके बाद आती है शाहरुख खान की ही मूवी पठान। पठान ने वर्ल्डवाइड 1,055 करोड़ की कमाई की थी।
प्रभास, अमिताभ बच्चन और आलिया भट्ट की मूवी कल्कि 2898 एडी ने सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक 1,042.25 करोड़ की कमाई की थी।
रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई धुरंधर 2 ने तो 1 हफ्ते में ही 1006 करोड़ कमा लिए हैं। अभी फिल्म की जिस तरह कमाई जारी है, उस हिसाब से ये मूवी और ऊपर जाएगी।