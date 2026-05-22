टॉप 10 इंडियन फिल्में, जिन्होंने की सबसे ज्यादा कमाई, 'पुष्पा' और 'धुरंधर' को पछाड़ बनी नंबर 1

टॉप 10 इंडियन फिल्में, जिन्होंने की सबसे ज्यादा कमाई

हिंदी सिनेमा की कई ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े हैं। इन फिल्मों ने कमाई के मामले में कई हॉलीवुड फिल्मों को भी पीछे छोड़ा है। आज हम आपको ऐसी ही 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी फिल्म इस लिस्ट में ऊपर है और कौन सी बॉटम में...